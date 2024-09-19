“以前寧願多花點錢，也不買國產”

圖：電視劇《繁花》中，“寶總”送給“汪小姐”一輛美國凱迪拉克，引來了眾人圍觀。（圖源：大公報） 中評社北京9月19日電／據大公報報導，“只需要點擊按進泊入換電站，就可完全自動換電，整個過程大概三分鐘，非常之快。而且人不用出車，也不用像傳統加油站一樣去交款。”知名經濟學家、清華大學教授李稻葵透露，近期他將自己的座駕換成了中國的自主品牌汽車蔚來ES8，之所以選擇國產車，是因為今天國產車的研發比進口車、合資車更貼近消費者，設置也比進口品牌還要漂亮。



有著20年駕齡的胡師傅告訴記者：“長期以來，進口車被貼上高品質與高規格的標簽，能買一輛原裝進口車型，一度成為有實力、有品位的象徵。在很多人眼中，國外的東西就是比國產好。同一等級性能的車，以前寧願多花點錢也不願買國產，國產車只是‘凑合’‘過渡’的選擇。”



胡師傅注意到，今年熱播劇《繁花》中有一個情節，在“汪小姐”公司開業當日，“寶總”送她一輛凱迪拉克，引來眾人圍觀羨慕。如今，凱迪拉克在中國市場卻遭遇滑鐵盧，隨著國產車成為內地買車首選，這個歷史悠久的美系名車品牌只能降價應對，即使這樣，銷量也連續下滑，而面臨類似情況的還有BBA（寶馬、奔馳、奧迪）等以前頗受歡迎的進口車型。相比之下，比亞迪、吉利、奇瑞等自主品牌一路“狂飈”，今年上半年市占率已超過六成。



“中國的汽車工業有些像20年前的家用電器，行業從日韓的家用電器轉向格力電器、美的、海爾等自主品牌，中國自己的品牌已經開始‘打天下’了。”李稻葵表示。