王文濤晤德官員　籲推動歐盟妥解電車加稅案

中評社北京9月19日電／據大公報綜合中新社、央視新聞報導：當地時間17日，中國商務部部長王文濤在柏林會見德國總理府部長施密特，重點就歐盟對華電動汽車反補貼案等議題進行深入坦誠交流。王文濤表示，中方始終抱有最大誠意，按照中歐領導人達成的重要共識，堅持通過對話磋商妥善解決歐盟對華電動汽車反補貼案，避免貿易摩擦升級，但歐方無視中方努力，執意裁決高額反補貼稅率，並迅速且草率地拒絕了中方業界提出的一攬子解決方案。中方深感失望，但不會放棄努力，將堅持把磋商進行到最後一刻。希望德國作為歐盟核心成員國，帶頭髮揮積極作用，推動歐委會展現出政治意願，與中方共同努力，妥善解決該案。



施密特表示，德方強烈希望歐中雙方通過對話磋商妥善解決電動汽車案，始終認為加征關稅並非解決之道，並就此與歐委會多次溝通。中方業界提出的一攬子解決方案為雙方達成共識提供了良好基礎。德方將繼續做歐委會工作，為妥善解決本案發揮積極作用。



外交部：冀歐方切實拿出誠意行動



9月18日，外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者就歐盟對華電動汽車的反補貼調查相關問題提問。林劍表示，這起調查是典型的保護主義和政治主導的行為，無視客觀的事實，罔顧世貿的規則，違背歷史的潮流，損害歐盟綠色轉型的進程和全球應對氣候變化的努力。中方始終秉持最大的誠意，致力於通過對話磋商解決問題，並提出了靈活解決方案的建議。而歐方卻一面聲稱願意通過對話解決分歧，一面卻不斷拒絕中方的提議，始終不給出任何具體的對案，希望歐方切實拿出誠意和行動，認真考慮中國業界的合理關切和建議。如果歐委會一意孤行，中方將採取必要措施，堅決捍衛中國企業和產業的合法權益。