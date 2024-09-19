美聯儲局減息0.5厘　美股三大指數造好

美國聯邦基金利率減0.5厘 中評社香港9月19日電／美國聯邦儲備局經過兩天會議後，於香港時間今晨宣布大幅減息0.5厘，符合市場預期。聯邦基金利率區間由原來5.25厘至5.5厘，降低到4.75厘至5厘。是次為聯儲去年7月最後一次加息以來，首次下調政策利率，而減息幅度為2008年金融海嘯之後最重手。議息結果公布後，美股三大指數造好，其中道指最多升375點，高見41981點。



大公報報導，華爾街普遍認為，聯儲局大手減息半厘，意味當局力保經濟維持增長周期，以及刺激就業市場，這亦正是聯儲局主席鮑威爾曾說過的首要任務，尤其是目前的通脹率正回落至接近該行的2%目標。投行Evercore ISI副主席Krishna Guha指出，減息半厘有助恢復正在轉弱的增長動力，亦向外界釋出當局貨幣政策並沒有落後於最新形勢。



在減息前，聯儲局已連續14個月把利率維持於5.25厘至5.5厘的高位，比起過去6次維持利率周期中的3次要長，略短於2007年次按危機爆發前（15個月），2000年科網股災爆發前（18個月）。專家指出，聯儲局難以果斷減息救經濟，最大障礙是通脹高企難下。



減息周期料至少持續到明年中



隨著通脹降溫，為聯儲局提供減息條件。投行普遍預期，減息周期至少持續到明年中，以抑制經濟衰退。美銀估計到明年3月底合計減1厘，而瑞銀財富管理估計，未來9個月累積減息1.75厘。



對於港股投資，專家認為地產股、科技股、中資電訊股等將受惠減息周期，而銀行股因息差受壓，對盈利構成負面影響。另外，債券、黃金及比特幣在減息周期下均具吸引力。