﻿廣州通報美誠月餅事件

中評社北京9月19日電／據大公報綜合南方日報、央廣網報導：18日，廣州市花都區市場監督管理局發布關於涉美誠月餅的情況通報。通報稱，此次事件涉及花都區2家企業均已取得相關營業執照、食品生產許可證等，目前暫未發現存在違法行為。在食品抽檢情況方面，均合格，暫未發現食品安全突出隱患。廣州市花都區市場監督管理局表示，已向直播平台所在地市監部門和直播帶貨公司註冊所在地市監部門發函，要求協助調查，相關情況有待進一步核實。



有消費者申請退貨遭拒



通報最後表示，接下來，相關部門將密切跟進事件進展，對廣州市美誠食品有限公司與相關帶貨主播平台的合作關係和合作內容開展進一步核查，加強對相關企業的監管與合規指導。



山東青島的陳先生在中秋節前，讓助理買了幾盒月餅，沒想到在“三只羊”旗下的一個直播間買到的都是美誠月餅。陳先生在第一時間聯繫了售賣美誠月餅的網店和“三只羊網絡”的客服，但退貨都沒有成功。他告訴記者：“我們聯繫了官方的商家，他們明確表示不給退。後來聯繫小楊哥這個機構，回復稱月餅不符合7天無理由退貨政策。”



中國法學會消費者權益保護法研究會副秘書長陳音江認為，經營者提供的商品信息應當真實全面，不得欺騙和誤導消費者。在陳音江看來，平台要協助消費者去維權，市場監管部門也需要及時開展調查。