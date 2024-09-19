中國躍升量子電腦三大生產國

2021年，中國公司本源量子的量子電腦成功交付用戶。（大公報） 中評社香港9月19日電／大公報報導，量子電腦除了應用在汽車業之外，未來在其他領域，包括醫藥業、天氣預報、交通、運輸、投資等等，也有極廣泛應用潛力。市場研究公司Markets and Markets估計，目前量子電腦市場規模為13億美元（約102億港元），預期在2029年將會增加至53億美元（約414億港元），復合年增長率達32.7%。



根據Markets and Markets的統計顯示，美國和加拿大對量子電腦市場增長有重大貢獻，因為全球生產商大部分集中在美加，包括D－Wave Systems、1QB Information Technologies、IBM、亞馬遜、微軟等等。



全球專利申請 中國占逾半



事實上，全球有超過100家量子電腦公司，過去多年投入巨大人力物力進行研製。2011年，加拿大的量子計算公司售出第一個量子電腦，美國IBM公司在2019年首次交付商用量子電腦。2021年，中國公司本源量子的量子電腦也成功交付用戶，中國成為全球第三個具備量子電腦整機交付能力的國家。



中國在量子電腦領域的發展，成績斐然，目前全球關於量子信息技術的專利申請量，中國申請的專利占52.3%，中國量子信息技術的基礎科學研發力量，正快速增長，足可與歐美並駕齊驅。



據瞭解，本源量子是中國第一家量子電腦公司，2020年已上線中國首部國產超導量子電腦本源悟源，並通過雲平台面向全球用戶提供量子電腦服務；在2022年發布了中國首個量子電腦和超級電腦協同計算系統解決方案，該方案可以雙向發揮量子電腦和超級電腦的優勢。