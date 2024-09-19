國務院：支持符合條件科企境內外上市

中評社北京9月19日電／﻿據大公報綜合新華社報導：國務院總理李強9月18日主持召開國務院常務會議，研究促進創業投資發展的有關舉措，聽取今年糧食生產形勢和農業工作情況的匯報，審議通過《烈士褒揚條例（修訂草案）》，審議通過《中華人民共和國兩用物項出口管制條例（草案）》。



鼓勵社會資本設立創投二級市場基金



會議指出，創業投資事關科技創新、產業升級和高質量發展。要盡快疏通“募投管退”各環節存在的堵點卡點，支持符合條件的科技型企業境內外上市，大力發展股權轉讓、併購市場，推廣實物分配股票試點，鼓勵社會資本設立市場化併購母基金或創業投資二級市場基金，促進創投行業良性循環。要推動國資出資成為更有擔當的長期資本、耐心資本，完善國有資金出資、考核、容錯、退出相關政策措施。要夯實創業投資健康發展的制度基礎，落實資本市場改革重點舉措，健全資本市場功能，進一步激發創業投資市場活力。



會議指出，今年以來各地區各有關部門持之以恒抓好糧食生產和農業工作，有效應對洪澇災害等不利影響，夏糧產量創歷史新高，秋糧豐收在望，“菜籃子”產品供應充足。要精心組織抓好“三秋”糧食生產，加強災害監測預警和防範應對，做好機收組織調度，確保秋糧豐收到手。及早研究制定糧食收儲政策預案，盡快公布新年度小麥最低收購價，完善大豆加工獎補政策，保護好農民種糧積極性。要加大對牛羊養殖等支持力度，抓緊實施一批紓困政策，幫助養殖戶渡過難關。



會議審議通過《烈士褒揚條例（修訂草案）》，指出加強烈士褒揚體現了黨和國家對英雄的緬懷和對烈士遺屬的關愛。要做好烈士遺屬服務保障，在生活上、工作上給予更多關心關注，幫助解決實際困難。要加強烈士紀念設施的保護和管理，用好寶貴紅色資源，加大宣傳教育力度，在全社會營造尊崇英雄、拚搏奉獻的濃厚氛圍。會議審議通過《中華人民共和國兩用物項出口管制條例（草案）》。