日學者揭侵華日軍進行鼻疽菌人體實驗

中評社北京9月19日電／據大公報轉編新華社報導，日本福島縣立醫科大學研究員末永惠子日前發表一篇論文，披露了有著侵華日軍731部隊和1644部隊履歷的陸軍軍醫佐藤大雄在華指揮實施人體實驗、深度參與浙贛細菌戰的罪行，侵華日軍秘密細菌部隊在華實施人體實驗的罪行再添新證。



末永惠子在論文中公開了日本國立公文書館保存的第二次世界大戰期間日本“九州帝國大學”（現九州大學）授予佐藤大雄醫學博士學位的相關檔案。檔案中有佐藤撰寫的《鼻疽菌生物學的諸性狀》論文摘要等，但不包括論文原文。檔案中一行小字顯示：“該論文已於昭和11年（1936年）9月至昭和12年（1937）3月期間在《陸軍軍醫學校防疫研究報告》中發表，但屬軍事秘密，因此不予公開發表。”



佐藤的論文摘要，從實驗結論講起，論述了對鼻疽菌進行的不同條件下的抵抗性實驗；將鼻疽菌塗抹或注入蔬菜、水果、雞蛋的實驗等。當他談及第9條結論時，使用了這樣的敘述：“對鼻疽菌進行了S型和R型的菌落分離實驗。S型是強毒株，通常只能從人體中分離出S型，但有一例分離出了R型”。



日本陸軍軍醫參與細菌戰全過程



末永認為，雖不能直接從這句含有“人體”“一例”的語句中判斷出該論文是通過非人道的人體實驗得來，但無論從其論文撰寫的由淺及深、由植物到動物的前後邏輯，還是論文撰寫的時間正好是其在陸軍軍醫學校防疫研究室和731部隊期間，都不排除該論文是基於人體實驗得來的可能性。



1940年，佐藤轉入成立不久的1644部隊，次年1月升任該隊第一科長。



末永的論文顯示，1942年，佐藤直接加入侵華日軍在浙江、江西實施的細菌戰，完成了其從研究、實驗到實際在華實施細菌戰的全過程。