美國硅谷富豪花天價保平安

上圖：朱克伯格在跑步時有數名保鏢跟在身後。/網絡圖片；下圖：特斯拉CEO馬斯克（中）出行有多名保鏢進行貼身保護。/路透社（圖源：大公報） 中評社北京9月19日電／據大公報報導，美國科企巨頭每年都為創辦人和公司高層花費天價安保費用，以保護他們的安全，避免公司在財務和聲譽上受到打擊。美媒日前披露，社交媒體巨頭Meta去年為創辦人朱克伯格支付的安保費高達2340萬美元（約1.8億港元），而電動汽車Tesla（特斯拉）CEO馬斯克的安保團隊猶如一個“小型特勤局”，出行時身邊環繞著20多名專業安保人員，他們全副武裝，並配有醫療專家，去年安保費用高達240萬美元（約1872萬港元）。



億萬富豪馬斯克近年頻頻發表爭議性言論，今年又高調表態支持共和黨總統候選人特朗普，在美國國內政治兩極分化的情況下，安全風險不斷升高。美媒稱，馬斯克早期並不重視自身安全，不喜歡有保鏢跟隨，偏好獨自行動。但隨著財富急劇增加，特斯拉董事會要求馬斯克重視安全問題。2014年，馬斯克開始從保安公司GDBA聘請保鏢。



馬斯克去洗手間 保鏢都緊隨



安全專家指出，馬斯克現在的安保團隊類似於一個“小型特勤局”，他受到保護的程度近乎國家元首，而非普通企業高管。不論馬斯克身處何處，他身邊都有20多名保鏢跟隨，他們全副武裝，配有槍支，還有一名專業醫療人員。



保安團隊給馬斯克的代號為“航海家”，隨時為他觀察身邊的可疑人士，幫他研究逃生路線，或在他進入某個房間之前進行檢查和清理等。即使他在自己的社交媒體公司X，當他要去衛生間時，也鮮少能夠離開保鏢的視線。GDBA還安排高級顧問為馬斯克進行“風險評估”，費用達每小時400美元。



根據特斯拉向美國證券交易委員會（SEC）申報的文件披露，馬斯克名下的一間安保公司去年向特斯拉收取240萬美元，在今年的頭兩個月又收了50萬美元，是2019年同期支出的5倍以上，而這只占了整體安保費用的一部分。



在特斯拉今年6月份的年度股東大會上，馬斯克曾表示，針對他的威脅變得越來越瘋狂。去年11月，一名男子計劃在馬斯克出席的特斯拉Cybertruck電動皮卡交付儀式上施襲，最終在特斯拉位於得州奧斯汀的工廠附近被捕，該男子被指控涉嫌製造“大規模傷亡事件”。

