美減息殺到刺激　港最快或年底才減P

市場認為，美國減息可望活躍樓市氣氛，但預料港高息環境還會持續一段時間。 資料圖片 中評社香港9月19日電／美聯儲今日凌晨公布議息結果，市場並有望進入減息周期，投資者憧憬美聯儲減息會對香港投資環境帶來正面影響，尤其是近年來飽受高息環境困擾的樓市。昨日（周三）中秋假期港股休市，但受到美聯儲減息在即消息刺激，本港地產股周二偷步上升，其中，重債的新世界發展（0017）繼周一升近5%後，周二再升5.48%，連升4個交易日，累升13.38%；長實（1113）周二升4.38%、恒地（0012）升2.1%、新地（0016）亦升1.96%。市場人士認為，美國減息消息可望活躍樓市氣氛，但由於香港通常不會馬上跟隨美國減息，本港的高息環境還會持續一段時間，加上新盤消化需時，樓價及地產股興奮過後料繼續整固。



香港文匯報報導，受到美聯儲減息消息刺激，近日香港地產股表現良好，不過由於住宅樓市表現持續疲軟，大行對後市的看法亦非一面倒看好，摩根大通對地產股板塊後市看法就較為保守慎重。該行指出，本地地產股自7月初至今表現跑贏恒指，從過去歷史來看，在首次減息前，本地地產股會短線跑贏大市。該行評估，如果利率下調1厘，按固定負債比率計算，香港地產股明年度平均盈利增長為3.7%。不過，美聯儲實際進行減息後，本地地產股未必可以繼續跑贏大市，因為現時不管是住宅、寫字樓及零售的基本面繼續不溫不火。



地產股已炒上 摩通薦三特質股



摩根大通認為，投資者若對本地地產股有興趣，可考慮選擇有以下三項特質的股份：首先是股息確定性較高的；第二是公司承諾會回購股份的；第三是涉足相對彈性的次產業（例如香港必需消費）。根據以上選股策略，摩通推薦領展（0823），因為該行預料在11月公布中期業績時，派發股息會高於預期；其次是太古地產（1972），因為公司早前承諾回購股份，及股息有中單位數字增長，所以值得關注。領展周二股價升1.57%，收報38.8元。太古地產升1.12%，收報14.46元。

