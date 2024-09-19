美過去三次減息周期　港股均重挫

中評社香港9月19日電／作為全球最大經濟體及挾美元霸權的美國，其貨幣政策對全球資金流向及經濟影響巨大。而最近這輪的美國加息周期，就對香港股市及樓市有相當大的衝擊，市場終迎來美國減息，並有望進入減息周期。一般來說，減息是在經濟衰退或經濟放緩時用以刺激經濟，同時降低企業的借貸成本，故連帶有利股市及樓市。不過，翻查歷史，本世紀美國三次減息周期，美股及港股都錄得跌幅。



香港文匯報報導，美聯儲自2022年3月開始本輪加息周期，累計加息11次，共加5.25厘，對全球資金流向及經濟影響巨大，香港股市及樓市亦大受拖累，其中港股由2021年2月中的31，000點水平拾級而下，在2022年10月底低見14，597點，跌幅過半，即使目前略有回升，最新報17，660點，跌幅仍達43%，市值亦由2021年2月中的58.67萬億港元，跌剩30.84萬億港元，蒸發了27.83萬億港元。



美國本月開始新一輪減息周期，市場關注其對港股表現的影響。事實上，踏入本世紀來，美聯儲曾經有三次減息周期：第一次是2001年1月3日至2003年6月25日，聯邦基金利率由6.5%減至1%；第二次是2007年9月18日至2008年12月16日，聯邦基金利率由5.25%減至0.25%；最近一次是2019年8月1日至2020年3月16日，聯邦基金利率由2.5%減至0.25%。

