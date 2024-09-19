餐飲業：旺丁不旺財　專家倡走高檔路線吸客

香港多樣化的特色小食，是訪港旅客至愛之一。圖為廟街夜市。（大公報） 中評社香港9月19日電／﻿大公報報導，訪港旅客人數持續上升，今年7至8月份暑假總共837萬訪港旅客人次，按年升近9.1%，今年首8個月累計訪港旅客按年增約44%。但有餐飲業界人士表示，旅客人數多了，生意卻不似預期，旺丁不旺財，中秋生意額下跌逾10%，並預計國慶生意額會較去年減少。



有業界人士認為，餐飲業出路應走向高檔、精致化路線，並認為香港擁有高端餐廳及廚師作為根基；而且在守住根本的同時，應打開持續上升的新興市場，例如中東及印度市場，相信能夠在未來打開一條新道路。



香港旅遊發展局昨日公布8月份初步統計數字，訪港旅客錄得445萬人次，按年上升逾9.2%，當中半數為過夜旅客；若連同7月份數字計算，暑假期間訪港旅客錄得837萬人次，按年升9.1%。今年首8個月，訪港旅客錄得逾2950萬人次，按年大增43.7%。



中秋生意較去年跌10%至15%



不過，有人歡喜有人愁，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年中秋生意較去年下跌10%至15%，因大量香港市民北上消費，周末出境人次明顯多於入境人次，加上經濟環境欠佳，酒樓酒席未有加價，平均每圍約4500元，較去年減價近一成。



黃家和表示，內地訪港遊客的消費力，人均減弱約兩成，而本地市民消費占餐飲生意約9成。他說，去年國慶當日生意超過3億元，但相信今年數字會有所減縮，主要基於現時經濟狀況，加上受內地及本港企業飲宴活動圍數縮減影響。他期望政府大力推動多項活動，吸引更多港人留港消費。



香港餐飲管理協會會長楊位醒接受訪問時表示，暑假期間本港市民外游，加上部分旅客消費力低，整體餐飲業生意額下跌近兩成，但與此同時，現時內地旅客較偏向特色菜，例如印度菜、東南亞菜，以至小食等多樣化，部分特色餐廳的生意額較疫情前上升20%，反映香港的中外文化城市重要地位。



楊位醒表示，現時廚師注重提升菜品的產量，但旅客對餐飲種類要求高，認為餐廳需與時俱進，研發新菜式，加入創新元素吸客，旅客在“打卡”同時可享用美食。

