京台科技論壇 潘賢掌籲互利共贏！

開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社北京9月20日電（記者 海涵）第27屆京台科技論壇9月19日上午在北京經濟技術開發區開幕，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍，中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌，北京市人民政府副市長司馬紅，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄，全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏出席開幕式並致辭。北京市委常委楊晉柏主持開幕式。



郭金龍在致辭中表示，當前，大陸正堅定不移地以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，兩岸企業家應該攜起手來，共同參與到祖國現代化的歷史進程中來，推動兩岸交流合作向更寬領域、更深層次拓展，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟。希望兩岸企業家順應大勢，共鑄中國式現代化的堅定信心。兩岸同胞血脈相連，是血融於水的一家人，我們始終尊重關愛造福台灣同胞，不斷完善促進兩岸經濟文化、交流合作的制度和政策，助力台胞台企有更多機會參與中國式現代化進程，分享大陸高質量發展成果。



潘賢掌在致辭中表示，兩岸科技發展各有優勢，完全可以取長補短，互利共贏。我們將推出更有力舉措，加強兩岸創新資源統籌，激發台商台企特別是台灣青年參與科技創新的積極性，幫助廣大台商台企更好地分享新質生產力發展機遇，讓兩岸青年盡情釋放創新熱情與活力。大陸在引領全球科技革命浪潮、帶動產業發展的同時，完全可以為加強兩岸經濟合作和深化兩岸融合發展提供更強大動力，為廣大台胞台企扎根大陸發展開辟更廣闊空間。兩岸同胞從來都是一家人，應該常來常往，越走越近、越走越親。



司馬紅在致辭中表示，當前，北京正在深入實施創新驅動發展戰略，全力打造世界重要科學中心和創新高地，台灣企業高新技術產品、現代服務業方面優勢明顯，我們期待與大家攜手並進、同向而行，推動京台兩地實現更高水平的互利共贏。我們將著力營造一流營商環境，高標準做好台商台企服務；著力提供更多便利，支持台胞追夢、築夢、圓夢，常態化開展“我為台胞辦實事”活動，加強對創新台青等重點群體的專項扶持，做好台胞參加社會保險、子女入學、公證服務、住房保障等工作，為台胞在京工作、生活提供切實保障。