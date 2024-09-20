劉兆玄答中評：台商需重視大陸新興產業機遇

劉兆玄（中評社 海涵攝） 中評社北京9月20日電（記者 海涵）兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄接受中評社記者採訪時表示，兩岸企業家，尤其是台商要重視大陸變化和機遇。兩岸要加強合作，共同推動發展。



談及兩岸在科技領域可以優勢互補的部分，劉兆玄說，經過兩岸企業家峰會深度探討，我們選定了新能源汽車、智能裝備製造、工業互聯網、節能環保這四個方面作為未來一段時間推動合作的項目，採取試項試點、先行先試、復制擴大這些方式來推動兩岸產業鏈供應鏈的創新合作。



劉兆玄在第27屆京台科技論壇上對中評社記者說，最近幾年來，國際地緣政治環境有非常大的變化，導致全球經濟版圖的重組。其中，大陸作為一個大的經濟實體有著舉足輕重的作用，新興產業方興未艾。兩岸企業家，尤其是台商要重視這些變化和機遇，要關注大陸出台的政策資訊，這些對未來的發展至關重要。



劉兆玄說，兩岸在科技領域各有所長，應該加強合作，共同推動發展。我們應該排除困難，盡量促成兩岸更有效、更具體的溝通和合作，並創造出一些成果。



在當天的開幕式致辭中，劉兆玄還指出，大陸最近宣布了開放100%外資醫院在大陸運營，這為台資相關企業到大陸來發展醫療服務提供了新的機會。台灣有不少優質醫院在全球名列前茅，這是一個很好的機會，使台灣醫療企業能在大陸得到發展，同時也為大陸廣大社會提供優質醫療服務。

