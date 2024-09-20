李政宏：台商要更好融入大陸新一輪改革開放

全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏（中評社 海涵攝） 中評社北京9月20日電（記者 海涵）全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏9月19日在第27屆京台科技論壇開幕式上致辭時表示，台商要積極把握祖國大陸不同發展階段的新的重大機遇，更好地融入大陸新一輪改革開放大潮中來，投身中國式現代化建設，努力探索新質生產力，為自身轉型升級與永續發展開創更為燦爛美好的未來。



李政宏表示，京台科技論壇一路走來見證了兩岸科技企業與創新發展，促進了京台兩地在信息技術、金融、人工智能及新能源汽車、生物醫藥、大健康等多個領域的深度合作，取得了令人驕傲的成績，既是北京對台合作的集中展現，也是兩岸交流合作的良好典範。



李政宏說，本屆論壇以“科技創新 融合發展”為主體，匯聚兩岸專家學者、企業家代表，舉辦京台數字能源發展、京台金融合作、京台醫療大健康等產業論壇，可謂內容豐富、精彩紛呈，一定能為京台兩地交流合作和兩地融合發展注入新的活力，開拓新的發展格局。



李政宏表示，不久前召開的中國共產黨二十屆三中全會，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化的建設做出了重要戰略部署，也指明了未來的發展方向，台商要積極把握祖國大陸不同發展階段的新的重大機遇，更好地融入大陸新一輪改革開放大潮中來，投身中國式現代化建設，努力探索新質生產力，為自身轉型升級與永續發展開創更為燦爛美好的未來。



李政宏說，京台交流合作具有非常好的基礎，多年來交流交往不斷深入，經貿合作持續擴大，北京市委市政府高度重視、關心支持台資企業的發展，積極出台各項優惠政策，為台商打造良好的投資環境、提供優質服務，讓台商台企在北京的發展底氣十足。本次論壇的成功舉辦，將為兩岸企業家共同探索合作機遇、共迎美好未來，打造優越的平台支持兩岸的發展。“衷心期待以本次論壇為契機，加強全國台企聯與北京市的合作，引領廣大台商和台資企業努力參與到北京市科技創新中來，再接再厲更上一層樓，為中華民族的偉大復興貢獻我們的台商力量。”

