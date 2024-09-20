郭金龍：兩岸經貿合作具有強大內生動力

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍（中評社 海涵攝） 中評社北京9月20日電（記者 海涵）兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍9月19日在第27屆京台科技論壇開幕式上致辭時表示，兩岸經貿合作具有強大的內生動力和韌勁，符合市場規律，是大勢所趨、人心所向。兩岸企業家應該攜起手來，共同參與到祖國現代化的歷史進程中來，推動兩岸交流合作向更寬領域、更深層次拓展。



郭金龍表示，今年7月，中國共產黨二十屆三中全會成功召開，對於進一步全面深化改革，推進中國式現代化做出系統部署，將進一步給祖國大陸帶來深刻變革，也必將為台胞台企在大陸發展提供新機遇、注入新動能。



郭金龍說，不久前舉辦的“中非合作論壇—北京峰會”，再次彰顯了大陸的開放與自信，傳遞了信心和力量，也展示了國際社會對一個中國原則的普遍共識。習近平總書記在會上提出的“攜手推進公正合理、開放共贏、人民至上、多元包容、生態友好、和平安全”的六個現代化，具有強大的影響力和感召力。當前，大陸正堅定不移地以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。兩岸企業家應該攜起手來，共同參與到祖國現代化的歷史進程中來，推動兩岸交流合作向更寬領域、更深層次拓展，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟。希望兩岸企業家順應大勢，共鑄中國式現代化的堅定信心。



“當前，百年變局加速演進，世界經濟復甦乏力，全球產業鏈、供應鏈持續走弱。大陸正在加快構建新發展格局，培育壯大新質生產力，穩步推動高質量發展。”郭金龍指出，儘管面臨諸多困難，今年上半年，大陸國內生產總值同比仍增長了5%。世界之變與中國之智正在形成日益鮮明的對照。未來，大陸將堅持改革開放的基本國策，繼續營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，不斷釋放發展活力，推動經濟高質量發展。相信誕生於發展實踐、植根於中華文化、秉持著不變初心、匯聚了磅礴力量的中國式現代化之路一定能行得通、走得穩，這一點我們應該有充分的信心，希望兩岸企業家聚焦科技，為中國式現代化插上創新的翅膀。

