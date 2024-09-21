中評現場：SDD探討區域秩序 遏制戰爭

今年首爾防務對話的第一場會議現場（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾9月21日電（記者 崔銀珍）9月11日在韓國首爾樂天酒店舉行的2024首爾防務對話上，以“遏制地區戰爭和維護規則基礎秩序”為主題舉行了第一會議。會議由高麗大學國際研究生院教授金聖翰主持，韓國國防部長官金龍顯、加拿大國防部長比爾·布萊爾、北約軍事委員長羅布·鮑爾參加了會議。在開場白中，三位發言嘉賓都強烈譴責了俄烏衝突引發的全球安全危機、違反國際秩序的行為以及朝鮮核導彈高度化帶來的韓半島安全威脅，一致認為應該通過與守護價值的國家進行聯合和合作，提高應對能力。



金龍顯強調說，朝鮮的非法武器支援使烏克蘭戰爭長期化，成為朝鮮開發核武器的基礎，這意味著韓半島-印度太平洋地區-大西洋的安全態勢正在連接在一起。另外，他還引用李承晚前總統的表述表示，韓國作為“自由世界的防波堤”，首先應具備壓倒朝鮮的能力和態勢，用強大的力量守護自由，遏制力量源於更廣闊的團結和合作的力量，因此將加強與追求普遍價值的同盟、友邦國家的安保網絡，為維護以規則為基礎的國際秩序做出貢獻。



加拿大國防部長比爾·布萊爾指出，中國自二戰以來以最快的速度增加軍隊力量，並試圖與俄羅斯合作提高經濟、軍事存在感，但為防止與中國產生矛盾和誤會，必須進行溝通。另外，加拿大在今年年初修訂的國防政策中，將印度太平洋、歐洲、北極指定為軍隊的核心戰略地區，並表示今後將加強在印太地區的存在感，擴張的力量投資及提升地位，盡到對合作夥伴的作用和責任。



北約軍事委員會主席羅布·鮑爾強調，以規則為基礎的國際秩序是過去失去數百萬人的生命而建立的，無論發生什麼事情，都必須遵守的秩序，在動搖的國際秩序和安保環境下，比任何時候都更需要強有力的聯合，“統一戰線”才能成為遏制力。他還表示，夥伴關係的重要性在於填補盲點，在任何情況下都能做好準備，北約雖然不是國際協議體，而是地區協議體，但是安保問題不僅僅是地區層面的問題，為了更加強大統一戰線，有必要與更多的國家建立連帶夥伴關係。

