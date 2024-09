中評現場：首爾防務對話論印太地區繁榮安全

今年首爾防務對話的第二場會議現場(中評社 崔銀珍攝) 菲律賓國防部副部長Angelito Deleon發言(中評社 崔銀珍攝) 中評社首爾9月21日電(記者 崔銀珍)9月11日,在韓國首爾樂天酒店舉行的2024首爾防務對話上,高麗大學教授李信和主持了以“實現自由、和平、繁榮的印度-太平洋”為主題的會議,日本副防衛大臣鬼木誠、新加坡國防部高級政務部長王志豪(HENG Chee How)、菲律賓國防部副部長Angelito DELEON參加。



鬼木誠表示,與去年相比,圍繞印太地區的局勢更加嚴重和複雜。朝鮮的核導彈威脅、在東海和南海的領土爭端、俄羅斯在遠東地區的軍事部署等,對此深表憂慮。日本是2022年制定的國家防衛戰略的重要接近法之一,為了通過與志同道合的國家加強合作營造安保環境,我們高層之間交流和聯合訓練;軍事合作和力量構建支援;國防裝備和技術合作方面與更多國家進行合作。另外,在印太地區,區域內國家應該攜手合作,用語言和行動表現出不容許國際秩序挑戰的明確態度。為此,多邊框架非常有效。定期舉行首爾防務對話、新加坡香格里拉會議、ADMM-plus(東盟擴大國防部長會議)、日-東盟副部長級會議、日-南太平洋島嶼國防部長會議等對話,表現出共同應對地區安保問題的意志是非常重要的。



王志豪表示,英語中有“棍子和石頭可能會擊傷我的筋骨,但是任何言辭都不能中傷我(Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me)”的表述,如果比喻成國際安全,這個表述是半個真相。事實上,在“言辭”上會能發生巨大的差異,而通過建設性的對話可以構築信賴、消除誤會、避免誤判。因此,在新的安保環境下,我們需要增進溝通、共享新領域的規範;參與包容性、實質性的合作。如何應對國際問題,最終取決於美中關係。最近,美國國家安全事務助理沙利文訪問北京,中國國家主席習近平等高層人士會見了他,這樣的互動令人鼓舞,希望這樣的正式溝通渠道能夠打開,積極的勢頭能夠持續。我們還期待與國際夥伴們在提高印度太平洋地區內的價值與和平穩定方面有著相同想法的其他人的合作。另外,雖然加強力量很重要,但超越這些的建設性、開放的溝通比什麼都重要,衹有這樣,我們才能實現該地區的自由和平與繁榮。



Angelito Deleon表示,實現自由、和平、繁榮的印度太平洋對菲律賓來說不是抽象的概念,而是直接關係到根本的國家利益。這種展望不僅是為了經濟繁榮,還強調了法治主義、航行自由、安保的集體責任。這一原則是所有國家成功和生存戰略的必要條件,無論大小和國力如何,所有國家都必須能夠相互繁榮。關於南海,我們優先考慮通過外交途徑解決這一爭端。實現自由、和平、繁榮的印度太平洋需要所有人一起向著集體責任前進,所有利害關係人不顧彼此的分歧,共同合作。