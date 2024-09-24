中評現場：首爾防務對話論應對復合安保危機

今年首爾防務對話的第三場會議現場（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾9月24日電（記者 崔銀珍）在9月11日韓國首爾樂天酒店舉行的2024首爾防務對話上，首爾大學名譽教授、前外交部部長尹永寬主持以“在相互連接的世界應對復合安保危機”為主題的會議，芬蘭國防部部長安蒂·哈卡寧(Antti HäKäNEN)、盧旺達國防部長朱韋納爾·馬里扎蒙達(Juvenal MARIZAMUNDA)、國際紅十字委員會總裁特使兼東亞地區代表團長史德林(Balthasar STAEHELIN)參加了會議。



芬蘭國防部長安蒂·哈卡寧在開場白中表示，俄烏戰爭的餘波已演變成糧食安全問題，並一直延續到非洲，中朝俄的走近也引起極大憂慮，最終影響到印度太平洋地區。北極地區由於通信線路、天然資源等各種因素，在該地區對東西許多國家產生了影響，相互交織在一起，在中東也因矛盾和紛爭，對能源供應等全世界經濟產生了直接影響。像這樣，歐洲大西洋、印度太平洋的情況相互聯繫。最終，相互連接性意味著情況變得更加複雜，意味著一個國家解決事情或少數國家之間的解決將逐漸變得困難。因此，在歐洲、印度太平洋地區，民主國家有必要更加緊密地合作。可以說，北約和歐盟是謀求和平與穩定，加強安全合作的良好機制。



主持人提問，芬蘭政府加入北約意味著放棄了幾十年來的中立性，民眾對重大決定的反應如何，安蒂·哈卡寧說：遵守國際秩序，尊重別國主權，這是和平與繁榮所必需的。對於芬蘭等小國來說，這非常重要，俄羅斯已經表現出不尊重鄰國主權的態度，因此我們必須與友邦國家一起加強遏制力。芬蘭對二戰有著悠久的記憶。俄羅斯對烏克蘭的侵略讓我們重新想起了為獨立而戰的歷史，包括左派右派中立在內的80%以上的國民因“需要同盟”的決定加入了北約。雖然我們的軍隊非常強大，但是仍然需要更大的遏制力，最終得出了需要廣泛同盟的結論。



對於鄰國的立場，烏克蘭戰爭的方向和如果美國特朗普當選總統後援助烏克蘭政策變化可能性的提問，哈卡寧說，如果俄羅斯從入侵中獲益，將會給全世界留下為了本國利益，可以以其他國家為對象使用武力的先例。它可以向所有獨裁國家發出這樣的信號，因此，即使是為了維護國際和平秩序，也不能讓俄羅斯在烏克蘭戰爭中獲勝。我們即使不直接派兵，也可以通過烏克蘭需要的安保支援來戰勝戰爭，歐洲現在正在朝著正確的方向前進。美國比任何國家都清楚這場戰爭的結果會帶來什麼樣的影響，因此預計根據大選結果，政策不會有太大的變化。

