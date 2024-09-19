繪製指紋“化學圖譜”可望幫助破案

中評社香港9月19日電／丹麥研究人員開發出一種新的指紋分析方法，可繪製出指紋的“化學圖譜”，幫助確定指紋主人的特徵，還能清晰呈現普通方法難以處理的重疊指紋和模糊指紋。



丹麥奧胡斯大學日前發表的新聞公報說，該校研究人員開發的這種方法在實驗室中表現良好，研究團隊正與丹麥警方合作，用來自犯罪現場的真實指紋進行試驗。相關論文發表在美國《分析化學》月刊上。



指紋用於案件偵破已有一百多年歷史，傳統方法是用光學手段記錄並分析指紋紋路，難以從重疊或模糊的指紋中得到有效信息。新方法著眼于構成指紋紋路的化學物質，這些物質包括指紋主人的皮膚分泌物和攜帶的細菌、使用的護膚品和化妝品，以及工作和生活環境中接觸到的物質等。



據新華社報導，研究人員用明膠覆蓋並提取指紋，向明膠指紋樣本的局部噴灑微細的帶電甲醇液滴，紋路上接觸甲醇的地方會釋放出化學物質，被吸入質譜儀用來辨別分子種類和含量。緩慢移動儀器探頭掃描整個指紋，就能獲得完整的化學物質分佈圖譜，精細度可達0.0025毫米。



研究人員表示，不同的人不僅指紋不同，其指紋的化學圖譜也各不相同，據此可以分離出重疊的指紋。此外，指紋的化學圖譜可能透露主人的性別、年齡、健康狀況、飲食和生活習慣、職業等信息，未來有望在刑事案件調查中對嫌疑人進行“畫像”。



新方法不需要對樣本進行製備，流程相對簡單，在實驗中已成功應用於來自金屬、塑料、硬紙板等多種表面的指紋。研究人員說，鋻於掃描過程較為費時，目前還無法快速分析大量指紋，但該方法在實踐中可望用於偵破一些重大案件。