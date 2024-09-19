美聯儲減息幅度符市場預期

中評社北京9月19日電／據大公報轉編大公文匯全媒體報導，美國聯儲局減息周期正式開始，聯儲局今（19日）早凌晨二時公布，把聯邦基金利率調低0.5厘，至4.75至5厘，符合市場預期。聯儲局2022年3月起分11次共加息5.25厘。另外，根據聯儲局官員預測今年年底時的聯邦基金利率的“點陣圖”，官員們預測年底前還會再減息半厘，至4.25至4.5厘。



美國聯儲局議息後，決定減息0.5厘，是超過4年來首次減息。議息聲明解釋，局方有更大信心通脹正可持續地邁向2%目標，考慮到通脹有進展和平衡風險，所以減息。聲明對經濟的判斷與上次議息時相近，重申經濟仍以穩健速度擴張，失業率雖然上升，但仍然在低位，通脹則繼續有些高企。



另外，聯儲局官員預期美國今年年底失業率會上升至4.4%，較6月時預測高0.4%。通脹率預測降至2.3%，較6月預測低0.3%。GDP增長2%，較6月時預測低0.1%。2025年底聯邦基金利率預測為3.25至3.5厘，較6月時預測低了0.75厘。



美國聯儲局大幅減息0.5厘之後，美股隨即抽升，道指和標普500指數曾創新高，但之後升幅明顯收窄。其中，道指一度升逾300點至41980點以上，其後升幅收窄至200點以內。標普500指數一度逼近5700點，納斯達克指數升幅曾超過1.1%。金價一度再創新高，現貨金曾企穩每盎司2590美元關口。