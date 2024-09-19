全球首例　挪威電動車數量超汽油車

圖：奧斯陸街頭的電動汽車正在充電。/法新社（圖源：大公報） 中評社北京9月19日電／據大公報綜合法新社、BBC報導：挪威道路聯合會（OFV）17日表示，挪威目前登記的280萬私家車中，有754303輛為純電動車，超過了汽油車數量（753905），創世界首例。目前挪威的柴油車約有100萬輛，數量仍然占據首位，但銷量正急劇下降。



挪威是全球主要的石油天然氣生產國和出口國之一，早前設定目標，到2025年，所有新售汽車必須為零排放車輛，這比歐盟的目標提前了十年。行業數據顯示，目前在挪威銷售的10輛新車中有9輛是電動汽車。該國8月份登記的純電動汽車占新車總量的94.3%。



OFV主任索爾森表示：“這是歷史性的時刻。十年前幾乎沒有人預見到這一里程碑。”他指出，到2026年，挪威的電動汽車數量將超過柴油車，使挪威成為“世界上第一個擁有以電動汽車為主的客運車隊的國家”。



為實現道路運輸電氣化，挪威當局為電動車提供退稅福利，使其價格更具競爭力。此外，當局還免除了電動車的城市通行費、推行免費停車和集體通行車道等。



與挪威形成鮮明對比的是，歐洲其他地區的電動車銷量正在下滑。外界質疑，歐盟可能無法實現其在2035年完全禁售新燃油車的目標。