日企收購美鋼　華府審查延至美大選後

圖：美鋼位於賓夕法尼亞州的工廠。/美聯社（圖源：大公報） 中評社北京9月19日電／﻿據大公報綜合路透社、法新社報導：美國官員17日表示，美國外國投資委員會（CFIUS）目前正在審查的日本最大鋼鐵企業新日本製鐵公司（新日鐵）收購美國鋼鐵公司（美鋼）一案，拜登政府已允許兩家公司在90天內重新提交批准該交易的申請，實際上是將這一政治敏感議題推遲到11月大選後再做決定。



CFIUS上月表示，該收購案威脅到美國關鍵行業的鋼鐵供應鏈，並對國家安全構成威脅，CFIUS需要更多時間來瞭解這宗交易對美國國家安全的影響。CFIUS為兩家公司的重新申請設置了90天期限，美媒指出，新日鐵現在又有3個月的時間為達成收購案提供充分理由。CFIUS律師克萊因表示，此舉可以減輕各方壓力，“更重要的是將審查決定推遲到了大選之後”。



白宮方面堅稱“沒有所謂的延期”，因為CFIUS從未表示何時會公布審查結果。



新日鐵收購美鋼案已成為美國政治的“燙手山芋”，總統拜登和民主黨總統候選人哈里斯均曾表示反對這項149億美元的收購案，而特朗普也多次強調自己反對收購。



然而，美鋼警告，若收購受阻，美鋼可能關閉位於賓夕法尼亞州的工廠，而該州正是美國大選最關鍵的搖擺州之一，兩黨總統候選人都在爭取該州選票。