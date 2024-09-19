爆炸傳呼機“生產商”疑為空殼公司

圖：疑為涉事傳呼機生產商的BAC公司登記地址位於布達佩斯居民區。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京9月19日電／據大公報轉編路透社報導：黎巴嫩17日發生傳呼機爆炸事件，涉事傳呼機被指是中國台灣地區“金阿波羅”公司的產品。“金阿波羅”公司18日解釋說，這批傳呼機是歐洲代理商BAC公司貼牌生產。但路透社發現，登記地址位於匈牙利首都布達佩斯的BAC公司似乎是一家沒有實體辦公室的空殼公司。BAC行政總裁稱，爆炸的傳呼機並非由該公司生產。



“金阿波羅”公司董事長許清光18日稱，發生爆炸的傳呼機是海外BAC公司自制，“不是我做的”“害死我了”。據路透社報導，BAC公司登記地址為布達佩斯郊外住宅區的一棟大樓，印有公司名稱的A4紙直接貼在玻璃門上。該地址還登記了其他數家公司，但均無法聯繫到負責人。知情人士透露，BAC公司確實在此登記，但無實體辦公室。BAC行政總裁巴索尼─艾齊迪亞科諾的領英個人資料顯示，她曾在包括聯合國教科文組織在內的多個組織擔任顧問。



巴索尼─艾齊迪亞科諾接受美媒採訪時承認與“金阿波羅”公司有合作，但否認生產了提供給黎巴嫩真主黨的傳呼機。軍事和安全分析師馬尼耶認為，出售傳呼機的第三方可能是以色列情報機構為發動遠程攻擊而布設的幌子。