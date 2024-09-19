黎巴嫩傳呼機連環爆炸　超過3000死傷

圖：救護車17日將傳呼機爆炸事件的傷者送往醫院。\法新社（圖源：大公報） 中評社北京9月19日電／據大公報綜合報導：當地時間17日下午，黎巴嫩多地同時發生傳呼機爆炸事件，造成至少12人死亡，約2800人受傷，18日則再次發生無線對講機爆炸案，據稱9死，約300人受傷。消息人士披露，以色列情報機構摩薩德數月前在黎巴嫩真主黨從海外訂購的電子裝備中植入炸藥，遠程將其引爆。此次爆炸事件正值中東緊張關係加劇之際，外界擔憂以黎雙方衝突進一步升級。



當地時間17日下午3點半，黎巴嫩包括首都貝魯特在內的多個地區同時發生傳呼機爆炸事件。黎巴嫩真主黨發表聲明稱，該組織成員攜帶的傳呼機發生爆炸，至少兩名成員死亡。黎巴嫩衛生部長18日表示，攜帶傳呼機的人中還有很多是平民。爆炸事件共造成至少12人死亡，包括4名醫務人員、一名8歲女孩和一名11歲男孩；受傷人數在2750至2800人之間，其中至少300人情況危重。逾千輛救護車被派往爆炸現場救人，各地醫院人滿為患。



當地時間18日下午差不多同一時間，黎巴嫩多個城市再次發生連環爆炸案，至少9死，約300人受傷。發生爆炸的是真主黨使用的無線對講機。據悉，真主黨在5個月前收到這批對講機。



黎巴嫩外交部和真主黨均指控以色列發動遠程攻擊。真主黨說，傳呼機爆炸事件只會增強該組織繼續對抗以色列的決心。一名匿名美國官員稱，以色列17日行動結束後向美方通報情況。以政府暫未作出回應。美國國務院發言人米勒稱，美國事先並不知情，也沒有參與此次行動。



在生產環節植入炸藥



Axios網站援引消息人士稱，引爆傳呼機的行動，在以色列總理內塔尼亞胡本周早些時候主持的內閣高級成員和安全部門主管會議上獲批准。傳呼機爆炸案發生之前，以色列國家安全局（也稱辛貝特）表示，該局剛剛挫敗了真主黨針對以色列一名前高級官員的爆炸襲擊。以色列媒體透露，襲擊的目標是前以色列國防部長亞阿隆。消息公布後不久，包括內塔尼亞胡在內的以色列高級官員進行持續了大半天的安全會議。

