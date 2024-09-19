中方絕不允許任何企業賺中國錢而支持台獨

中評社北京9月19日電／據大公報報導，針對美方16日宣布總額2.28億美元對台軍售案，中方18日宣布對相關9家美國軍工企業實施制裁。由於這次美對台軍售案主要涵蓋飛機以及相關設備備件維修、退運以及轉運等服務，這次中方制裁的美國軍工企業當中有部分正是從事與航空防務相關產業，針對性相當強。而且這是今年以來中方第5次針對涉台問題的美國企業和個人作出反制措施，頻率之高近年前所未有。這再次顯示了中方打擊“台獨”分裂勢力及美國等外部干預勢力的決心和能力。正如早前中國國防部所說“‘台獨’挑釁一次，我們的反制就推進一步”。



針對美國政府打“台灣牌”的力度越來越大，中方制裁力度隨之加強。2019年至2022年間，大陸針對涉台軍售的美國軍工企業宣布的反制一般是每年約2次，到2023年則是增加至3次，今年前9個月已達至5次，反映了中方的反制措施正趨於“常態化”。此外，被中方制裁的美國軍工企業已不僅僅限於一些知名的軍工龍頭，如雷神技術公司、波音防務公司、通用公司、洛克希德.馬丁公司，這次還包括一些名氣相對較小的軍工企業，包括內華達山脈公司、搖杆舵公司、立方公司、S3航空防務公司、特科姆公司、文本礦公司、扁平地球管理公司、ACT1聯邦公司、埃克索維拉公司。由此可見，中方反制的範圍越來越大：只要是參與對台軍售，只要是對中國國家主權、安全和領土完整造成危害，不管其規模大小，都難逃中國的法網。



中方對美國軍工企業的反制措施已形成一套“組合拳”，除了凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產以及禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動外，還把一些被制裁的美企列入“不可靠實體清單”，將被禁止從事與中國有關的進出口活動。涉及對台軍售的雷神導彈與防務公司去年2月被中方列入了“不可靠實體清單”。此後，該公司都無法再從中國進口對生產軍工產品至關重要的稀土材料和稀有金屬類產品。這對其是一個致命的打擊。據說，美國每年進口的稀土材料有超過95%是在中國開採和加工的，如果雷神此後不得不撤出中國，那麼公司後續將不得不花費很多年的時間才能在美國國內或其他所謂“友好國家”重新建立這種能力。



也許有人認為“有一些被中方制裁的美國軍工企業並沒有涉華業務，在中國境內往往也沒有現金和不動產，因此，中國對這些美國企業採取的反制措施恐怕收不到什麼成效”。此言差矣。一些被中方制裁的美國軍工企業的母公司往往是跨國大集團，旗下有不少子公司經營民用產業，而來自中國市場的營收是這些子公司收入的重要來源。這些子公司如果與被制裁的軍工企業有業務往來，其在華的日常經營也勢必會受到一定程度的影響。



中國政府對於危害中國核心利益的美國企業和個人，反制可謂空前全面，效力也空前明顯。中方絕不允許任何企業一邊賺中國錢一邊支持“台獨”。