封殺外國媒體的美式“新聞自由”

中評社北京9月19日電／據大公報報導，美國眾議院日前通過所謂的《香港經貿辦認證法案》，以所謂香港喪失自由為名威脅關閉駐美經貿辦。話音未落，日前Meta卻全面封鎖俄羅斯媒體賬號，理由是這些媒體進行“境外干預活動”。美國自己大條道理禁制外國干預，甚至明目張膽打壓所謂新聞自由，有何資格批評香港維護國家安全？那些亂港分子又為何對此不吭一聲？美國政府、Meta和亂港分子的反應，正好說明了所謂“關心香港”、“支持民主”是假，抹黑香港、進而遏制中國，才是其真正目的。



Meta在本周一發布聲明，宣布禁止“今日俄羅斯”國際新聞通訊社、“今日俄羅斯”（RT）電視台等俄羅斯官方媒體使用該公司旗下所有社交平台，稱相關媒體因開展境外干預活動，“經過慎重考慮，我們擴大了對俄羅斯國家媒體機構實施有關措施的範圍”。



Meta一句“境外干預”，沒有事前通知、沒有提供申辯，便即時“落閘封艇”，將整個專頁連根拔起。如果換轉是在香港發生，恐怕早就落得個打壓新聞自由、威脅言論自由的罵名，但美國政府對此事的反應卻像無事發生般，也等同是默許了Meta所為。



其實Meta針對俄羅斯媒體也非自今日起，早在兩年前，Meta就已經限制俄羅斯官方媒體在旗下社交平台上傳播資訊，甚至禁止在平台落廣告。就在今個月，美國也指控過RT向美國田納西州一間公司支付1000萬美元，向美國人“製造及發布有關俄羅斯政府的信息”。在美國，原來連發布俄羅斯政府的信息都不能，這還能稱得上有最基本的新聞自由和言論自由嗎？



猶記得上個月Meta行政總裁朱克伯格一封致美國眾議院司法委員會的信件被公開，透露拜登政府多年來向Meta施壓，要求他們審查、封禁部分不利政府的帖文。朱克伯格當時還在信中宣稱政府施壓是錯誤行為，Meta不應該因為任何來自政府的壓力，而在社交媒體守則上作出妥協，更謂如果類似事情再發生，已作好準備反擊云云。



然而事隔一個月，Meta在客觀情況下仍然充當美國控制輿論的前線打手，究竟這是不是代表朱克伯格怯於美國政府的淫威再度“跪低”，抑或Meta太慣於封殺與美國官方政治立場不同的媒體，我們不得而知。但不管實際原因為何，美國政府和Meta都已經間接承認，維護國家安全的重要性要遠高於新聞和言論自由。



雙重標準“龍門”任搬

