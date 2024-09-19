慶中秋活動暨中國版畫展覽活動在貝寧舉行

中評社北京9月19日電／據新華社報導，“天涯共此時”慶中秋活動暨江西新餘版畫交流展覽近日在貝寧科托努中國文化中心舉行。



中國駐貝寧使館、貝寧中國文化中心、江西省新餘市文化廣電新聞出版旅遊局等機構代表，貝寧旅遊、文化與藝術部辦公廳主任埃裡克·多達等官員，多國駐貝使館代表，貝寧文體教旅等各界人士及當地華人華僑共200餘人參加活動。



活動現場內容豐富，氣氛熱烈。貝寧阿波美卡拉維大學孔子學院學生帶來了樂器演奏、歌唱、詩朗誦和中國茶藝展示等精彩表演，貝寧藝術家則展示了當地傳統歌舞。新餘市美術館館長王力圍繞展出的25幅充滿中國特色的版畫進行了詳細講解與導覽。此外，貝寧中國文化中心還播放了中國旅遊形象宣傳片《超乎想象的中國》以及新餘市的文旅推廣片。各類活動融匯了中貝兩國經典文化元素，集詩、畫、樂、舞、誦於一體，吸引中外友人共聚一堂，歡度佳節。



中國駐貝寧大使彭驚濤表示，中秋節作為最重要中國傳統節日之一，是團圓的節日，也是感恩的節日。感謝貝政府始終對華友好，推動中貝高度互信，親如一家。未來，中方將繼續與貝方攜手共同努力，為民眾謀幸福，為中貝謀發展，願攜手共築新時代全天候中非命運共同體。



貝寧旅遊、文化與藝術部辦公廳主任埃裡克·多達在致辭中感謝中國駐貝寧使館和貝寧中國文化中心為促進中貝友誼與合作所做出的貢獻。他說，版畫作為藝術的語言，超越了國界，聯結了中國與貝寧。中貝藝術家攜手共慶中秋，是兩國友誼的見證與象徵。