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阿富汗西部發生車禍致9人死亡
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2024-09-19 17:36:41
中評社北京9月19日電／據新華社報導，阿富汗臨時政府官員18日說，當天在阿西部赫拉特省發生的一起交通事故造成9人死亡。
赫拉特省政府發言人穆夫提·優素福·賽義迪當天告訴阿富汗媒體，事故原因是車輛超速和無視交通規則，本次事故的9名遇難者為同一家庭的成員。18日晚，他們駕乘的車輛與對面駛來的客車發生碰撞，造成交通事故。
據阿富汗臨時政府內政部統計，過去12個月，阿富汗共發生4200多起交通事故，造成超2000人死亡，約6000人受傷。
多年來，阿富汗局勢持續動蕩，道路設施建設緩慢，交通事故頻發。
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