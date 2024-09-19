首屆中歐ESG最佳案例大會在法蘭克福舉行

中國駐法蘭克福總領事黃昳揚在當天活動上致辭。（主辦方供圖）（圖源：新華社） 中評社北京9月19日電／據新華社報導，日前，以“聚力同行，共塑未來”為主題的首屆中歐企業“環境、社會和公司治理（ESG）”最佳案例大會，在歐洲金融中心德國法蘭克福市落下帷幕。出席當天活動的約500名中歐各界嘉賓一致認為，ESG建設凝聚了中歐企業的共識，期待能持續攜手合作，共創美好未來。



中國駐法蘭克福總領事黃昳揚在活動上致辭說，“ESG在企業經營和經貿合作中正發揮著越來越重要的作用。中國始終歡迎包括德國在內的各國企業前來投資。與此同時，越來越多的中國企業也開始走向海外，為當地帶來稅收和就業，也為當地的產業轉型升級提供有力支撐。我相信出海中資企業將繼續積極融入當地社會發展，堅持依法合規經營，認真履行社會責任，為當地經濟社會發展發揮更大作用。”



據悉，本次活動自7月中旬正式啟動以來，迅速得到中歐廣大企業和機構的響應，短短兩個月時間就征集到來自80多家中歐企業的百餘多份案例。當天的活動中，不僅有在德中資企業代表從各地趕來，還有專程從國內前來參會的企業代表，同時還有來自德國、奧地利、法國、荷蘭、盧森堡等多個歐洲國家的各界人士。

