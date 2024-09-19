降息幅度超預期　美聯儲貨幣政策解讀顯分歧

中評社北京9月19日電／據新華社報導，美國聯邦儲備委員會18日宣布，將聯邦基金利率目標區間下調50個基點，降至4.75%至5.00%之間的水平。這是美聯儲自2020年3月以來首次降息，標誌著美國貨幣政策開啟新一輪寬鬆周期。



分析人士指出，美聯儲沒有實施25個基點的降息，而是降息50個基點，表明其對通脹下行趨勢的信心，也凸顯其對就業市場疲軟的擔憂。美聯儲此次大幅降息，能否穩住正在放緩的就業市場，化解美國經濟所面臨的潛在風險有待進一步觀察。



降息是否延誤引爭議



在會後舉行的新聞發布會上，美聯儲主席鮑威爾就下調50個基點的決定表示，這是一個“強有力的行動”。他說，美聯儲決策機構聯邦公開市場委員會並不認為降息行動慢了，反而認為這是及時的舉措。此前，一些前美聯儲官員、經濟學家曾呼籲美聯儲在7月的會議上就採取降息行動。



有分析認為，除非遇到重大經濟危機，歷史上美聯儲進入新降息周期時很少大幅降息50個基點。



晨星投資服務公司財富管理部門美洲區首席投資官菲利普·斯特雷爾表示，50個基點這種大幅降息通常出現在緊急情況下，比如2020年新冠疫情暴發時和2008年國際金融危機期間。



在線經紀機構嘉盛集團全球研究團隊主管馬特·韋勒此前表示，美聯儲沒有在7月降息是一個錯誤，而此後勞動力市場的持續惡化意味著美聯儲——一個本質上厭惡風險的機構——將選擇“更安全”的50個基點降息，以期控制住新增就業持續放緩的風險。



牛津經濟研究院的首席美國經濟學家瑞安·斯威特認為，儘管美聯儲不願意承認政策錯誤，但決定在9月進行更大規模的降息很可能是由於發現自己落後於形勢，是彌補沒有在7月開始降息的失誤。他表示，9月的決定是為了先發制人，增加美國經濟“軟著陸”的可能性。

