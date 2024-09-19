巴西央行兩年來首次加息

中評社北京9月19日電／據新華社報導，巴西中央銀行貨幣政策委員會18日決定，將基準利率上調25個基點至10.75%。這是巴西央行兩年來首次加息。



巴西央行表示，本次加息旨在應對因經濟活動強於預期和財政問題而加劇的通脹前景，不排除下次貨幣政策會議進一步加息的可能，具體將取決於通脹變化情況。



巴西央行上次加息是2022年8月，基準利率從13.25%升至13.75%。自2023年8月至今年5月，巴西央行連續七次降息，基準利率從13.75%降至10.50%。