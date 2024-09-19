我國首個深水油田二次開發項目投產

中評社北京9月19日電／據新華社報導，我國首個深水油田二次開發項目——流花11－1／4－1油田二次開發項目19日在珠江口盆地海域正式投產。



19日上午9時28分，在距離深圳東南約240公里的亞洲第一深水導管架平台“海基二號”上，隨著投產指令的發出，水下機器人緩緩開啟300多米深的水下采油樹，原油通過水下管道匯入生產處理系統，經“海基二號”預處理後輸往2.5公里外的亞洲首艘圓筒型浮式生產儲卸油裝置“海葵一號”，火炬徐徐點燃，標誌著流花11－1／4－1油田二次開發項目在珠江口盆地海域正式投產。



這一項目由流花11－1和流花4－1兩個油田組成，平均水深約305米，主要生產設施包括1座深水導管架平台“海基二號”、1艘圓筒型浮式生產儲卸油裝置“海葵一號”，計劃投產開發井32口，高峰日產油約2700噸，油品性質為重質原油。



“海基二號”總高度達428米，總重量超5萬噸，是亞洲最高最重的海上原油生產平台。平台搭載原油工藝和外輸系統、生產水處理系統及電力供應系統等300餘套設備，可實現遠程水下井口控制、智能油氣開採、台風期間遠程生產等功能。



“海葵一號”總高度近90米，總重量約3.7萬噸，最大儲油量6萬噸，每天可處理原油5600噸。作為原油處理、存儲與外輸的關鍵裝備，“海葵一號”由60多萬個零部件構成，按照南海百年一遇惡劣海況設計，可連續運行15年不回塢，在台風期間能實現遠程遙控生產。