兩岸專家探討智能汽車發展：新機遇，新融合

第27屆京台科技論壇9月19日下午舉行京台新能源智能汽車產業合作平行論壇。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京9月20日電（助理記者 李澤璇）第27屆京台科技論壇9月19日下午舉行京台新能源智能汽車產業合作平行論壇。與會的兩岸專家學者和企業代表圍繞深化兩岸新能源智能汽車與高端製造產業鏈供應鏈融合發展等話題開展研討，論壇上還發布了京台新能源智能網聯汽車高質量發展合作倡議，並舉行相關領域的項目簽約。



分論壇上，兩岸企業家峰會兩岸新能源汽車產業融合發展專項工作組陸方牽頭人、智能製造及裝備產業合作推進小組陸方召集人蘇波指出，當前電動化、智能化的發展大勢並未改變，國際競爭依然激烈，我們必須堅定不移地加強技術創新、完善產業協同發展與創新發展、加強基礎設施建設、拓展應用市場、加強國際合作。他表示，京台科技論壇是很好的對接平台，兩岸專項小組將繼續密切聯繫，繼續為兩岸青年人才產業合作發展做好對接、推動和服務工作。



台方召集人杜紫軍在講話中表示，兩岸在新能源汽車領域的合作被視為一個重大機遇，有助於推動雙方的技術進步和產業發展。大陸在新能源智能網聯汽車的整車產能和市場規模方面都已經位居世界的第一；台灣的企業雖然很少生產整車，但在智能電子零件部分比較發達。從這個角度看，大陸與台灣正好有相當的互補性，合作形勢一片大好。最後，他還提到，希望能進一步推動新能源汽車產業中，從事整車製造或零部件生產的相關企業和研究單位之間的交流，共同促進未來的技術開發和基地合作。



論壇還包含發展推介、主題演講和合作展望三個環節，多位專家學者和來自陸企、台企的企業家從不同角度解讀、研討了中國智能網聯汽車的市場狀況、供應鏈發展和兩岸合作前景，以及車用電子的發展願景等。最後，論壇上發布了京台新能源智能網聯汽車高質量發展合作倡議。



據介紹，第27屆京台科技論壇於9月19日至9月21日在北京經濟技術開發區舉辦，本屆論壇主題為“科技創新 融合發展”，由國務院台灣事務辦公室和北京市人民政府共同主辦，兩岸企業家峰會支持，北京市人民政府台灣事務辦公室和北京經濟技術開發區管委會共同承辦，北京市相關單位、兩岸科技創新中心和台灣區電機電子工業同業公會共同協辦。



論壇活動中，來自兩岸科技產業界相關人士、公協會負責人、企業家及台商代表等近500人將聚焦深化京台經貿科技交流與產業合作，引導支持台商台企融入首都高質量發展等議題，共同探討深化兩岸融合發展的新路徑。

