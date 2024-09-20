原誠寅答中評：兩岸互補互鑒，重在人才交流

國家新能源汽車技術創新中心主任、總經理原誠寅接受中評社助理記者採訪。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京9月20日電（助理記者 李澤璇）第27屆京台科技論壇9月19日下午舉行京台新能源智能汽車產業合作平行論壇。國家新能源汽車技術創新中心主任、總經理原誠寅在論壇上介紹了國家新能源汽車技術創新中心業務布局及兩岸合作展望。會後，原誠寅接受中評社助理記者採訪時展望了兩岸合作布局，表示兩岸需準確把握好各自的優勢和特點，形成互補，最重要的是通過人才交流實現合作的“深度綁定”，共促發展。



原誠寅表示，兩岸在合作中要準確把握各自的優勢和特點，形成互補，以促進更高水平的合作。比如，大陸在整車產業方面有明顯的優勢，擁有足夠大的市場規模和足夠強的產業製造能力；而台灣在精密製造、集成電路等汽車電子方面有優勢，未來在電動化、智能化發展的趨勢下，台灣將會形成汽車零部件方面特殊的優勢。



對於具體舉措，原誠寅還提出，“有三個可以深入發展的角度”。



第一，加強兩岸科技創新機構的交互。“大陸有清華大學，台灣有台灣清華大學、台灣大學；兩岸都有很多頂級研究機構，他們都會有非常好的成果產出。我們要做的就是促進這些科技創新機構間的交流互鑒。”原誠寅表示。



第二，加強技術應用和產業落地協同。他介紹，台灣專注做汽車電子和零部件，而大陸有完善的產業下游應用資源和整車企業。現在需要做的就是形成更高效的協同，讓台灣的優質產品能更高效、更準確地滿足整個下游市場的需求，更有效、更快地“上車”創造價值。



第三，也是原誠寅特別強調的，是人才的流動。他認為，“衹有人才流動起來，雙方的產業才能更好的融合”。具體到舉措上，兩岸可以進一步建立定期的交流機制、互相學習、互派研究人員，以促進兩岸在產能合作方面的深度綁定，實現更深層次的發展合作。“人是交流中唯一的動力，是一個活性元素。”原誠寅總結。

