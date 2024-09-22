黃錦文答中評：期待政策鬆綁，加強市場合作

（中評社 李澤璇攝） 中評社北京9月22日電（助理記者 李澤璇）台企上海寅家電子科技股份有限公司副總裁黃錦文在第27屆京台科技論壇上接受中評社助理記者採訪時表示，兩岸雙方在優勢方向互不衝突、互相補足；希望通過未來的政策鬆綁，促進兩岸的供應鏈合作，讓新能源汽車可以更快進入台灣。



對於兩岸在新能源汽車產業可以互相學習的部分，黃錦文認為，在大陸的市場體量很大，造車技術也非常前沿；台灣因為市場比較小，近年來著重發展的是零部件製造技術。兩岸在這一方面互不衝突，又可以作為相互補充。



黃錦文認為，京台科技論壇搭建了一個良好的平台，讓兩岸能以更開放的態度加深對彼此的瞭解。而且通過論壇上的推介和交流，台企也可以更瞭解大陸的政策，以及未來可能的合作方式。



他還特別提到，目前受到政策限制，大陸廠商推出的具有完整功能的智能聯網汽車無法進入台灣市場，“這對台灣的同胞來說非常可惜”。因為大陸的新能源汽車在智能化或網聯化的技術方面非常有優勢，而現在台灣的汽車市場還非常“陽春”，兩岸消費能購買到的汽車還是有較大差距。因此，黃錦文期待政策上的鬆綁能推進兩岸合作進程，製造出更好的智能汽車、並助其快速進入台灣市場。



