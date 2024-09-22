陳宏欽：兩岸合作共拓新能源汽車海外市場

（中評社 李澤璇攝） 中評社北京9月22日電（助理記者 李澤璇）第27屆京台科技論壇期間，海峽兩岸車輛技術創新聯盟台方會長、台灣區電機電子工業同業公會理事陳宏欽接受採訪時展望了兩岸在新能源汽車領域的合作前景。他表示，兩岸在供應鏈合作、科技創新、海外市場三個層面具有堅實的合作基礎與豐富的合作機遇。



第一，兩岸具備開展、完善供應鏈的合作的條件。台灣在汽車電子、半導體和精密機械等技術領域較為領先，大陸則在整車方面比較發達，例如去年祖國大陸的汽車產量超過了3000萬輛。大陸有這麼龐大的市場，還有市場帶來的發展機遇，正適合台商和台企來對接產業鏈上下游的合作。



第二，兩岸應加強科技創新合作。台灣在未來汽車、智能汽車或是在AI的應用方面都具有良好的基礎，是全球服務器最大的一個OEM／ODM廠。所以在AI服務器、AI智能、半導體這些方面，兩岸可以加強技術創新和應用創新合作，將技術與大陸市場相結合，一起做未來科技的合作。



第三，兩岸可以加強海外市場合作。近期，因為地緣政治的關係，部分大陸車企在海外出口、進駐海外市場過程中遇到了“走不出去”的問題。台灣與大陸本為兩岸一家親，同屬於一個中國，雙方在海外的市場可以共同搭橋、共同合作，共同拓展更廣闊的海外市場。



