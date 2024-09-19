黎巴嫩爆炸事件惹全球對供應鏈及技術安全擔憂

中評社香港9月19日電／半島電視台報道，在黎巴嫩連續發生的爆炸事件中，尋呼機和對講機的使用引起了人們對全球供應鏈安全性及其易受政府或其他行為者篡改的問題關注。



在這場襲擊中使用了數千台電子設備，人們普遍認為，這些襲擊是由以色列策劃的，而且是針對黎巴嫩武裝組織真主黨的行動的一部分，從而引發了人們對日常通訊設備在未來被武器化的擔憂。



科技行業和供應鏈分析師告訴半島電視台記者，科技公司可能會將此次襲擊視為保護供應鏈重要性的有力提醒，而公衆對科技的信任也可能受到打擊。



美國康奈爾理工學院和康奈爾法學院數字和信息法教授詹姆斯·格里梅爾曼表示，“每家制造或銷售實體設備的公司都會擔心其供應鏈的完整性。”



“他們可能會考慮增加額外的保障措施和驗證措施，以便更好地檢測和防止此類行動。”



雖然以色列之前曾被指控使用經過篡改的通訊設備以實施暗殺，包括在1996年通過裝有炸藥的手機來殺害哈馬斯炸彈制造者葉海亞·阿亞什，但此次襲擊規模之大是史無前例的，并且涉及數千次的同時引爆。



據黎巴嫩當局稱，在本周二和周三發生的爆炸事件至少造成32人死亡，超過3100人受傷，其中包括真主黨成員和平民。



公衆信任度下降



美國聖克拉拉大學馬庫拉應用倫理中心技術倫理主任布萊恩·帕特里克·格林稱，此次襲擊可能會是公衆對電子設備信任度的分水嶺。



格林指出，“不知何故，數千台設備被變成了武器，卻無人察覺。這些爆炸裝置的分布到底有多廣？爆炸物是如何進入這些設備或者設備供應鏈的？此次襲擊給人們提出了一些以前從未考慮過的可怕問題。”



雖然目前尚不清楚尋呼機和對講機是如何被變成爆炸裝置的，但黎巴嫩和美國官員告訴多家媒體，以色列情報部門在這些設備上安裝了爆炸材料。



以色列尚未對此發表評論——既未證實也未否認其責任。



台灣地區的金阿波羅公司在本周三否認制造了這些致命設備，并稱這些設備是由一家名為BAC的公司授權貼牌制造的。



金阿波羅公司首席執行官告訴美國廣播電台記者，BAC公司通過一個中東銀行賬戶向他的公司付款，而該賬戶至少被他的公司賬戶所在的台灣銀行凍結過一次。



BAC公司總部位於匈牙利首都布達佩斯，該公司尚未回應置評要求。



《紐約時報》在本周四援引3位未具名的情報官員的話報道稱，BAC公司是以色列為制造爆炸性尋呼機而設立的掩護機構。



總部位於日本的無綫電設備制造商Icom表示，它在大約10年前就已經停止生產據稱在此次襲擊中發生爆炸的這款型號的無綫電設備。



該公司在一份聲明中指出，“大約在10年前這款設備就已經停產了，自那時起，我們公司就再也沒有發出過這款產品。”



“其主機運行所需的電池也已停產，設備上缺少我們用於區分假冒產品的標簽，因此無法確認這些產品是否從我們公司發貨。”





加州州立理工大學倫理與新興科學組主任帕特里克·林表示，設備在供應鏈的哪個環節遭到入侵仍是一個重要問題。



帕特里克質問道：“是在制造過程中，還是在運輸過程中，還是在設備分配給個人之前在系統操作員層面遭到了入侵？”



“如果是在制造過程中，那麼其他技術制造商應該更加關注這個問題，因為其他方式不在它們的控制範圍內。如果在這種情況下，尋呼機制造商并不是出於自願的同謀，那麼它們的運營安全就受到了嚴重的損害。”



科技公司將如何應對？



帕特里克表示，不管這些設備是如何被篡改的，這些攻擊都可能會進一步加速向“在一國境內本土開發的技術邁進，以加強對供應鏈安全的控制，無論是對智能手機、無人機、社交媒體應用程序還是其他內容”。



澳大利亞新南威爾士大學土木與環境工程學院的供應鏈專家米拉德·哈加尼表示，預計會看到“廣泛的清算”，而這將導致各大公司加強其供應鏈安全協議。



哈加尼指出，“對於科技公司而言，這種規模的情況是前所未有的，許多公司以前可能從沒有像現在這樣認真對待生產過程的安全性。”



他還表示，“許多公司可能沒有充分的准備來應對此類威脅”，他還補充稱，黎巴嫩的爆炸事件將導致各組織內部的安全工作大幅加強。



分析人士表示，蘋果、三星、華為、小米和LG等智能手機巨頭普遍被認為比小公司更不容易受到攻擊，其中的原因包括它們更加注重安全，針對真主黨的行動相對具有針對性，以及在它們的設備中放置爆炸物等材料的空間更加受限。



英國倫敦國王學院戰爭研究系客座高級研究員盧卡斯·奧萊尼克表示，“人們會感到好奇，但這些公司的生產和交付鏈與小規模公司（包括假冒收發器的供應商）完全不同。所以至少現在沒有理由認為它們的產品可能會受到影響。”



“然而，大型公司可能傾向於強調其做事方式的差異。”



其他人則表示，大型科技公司可能也無法避免受到此類擔憂的影響，對此，他們指出，這些公司依賴較小規模的供應商，而這些供應商可能更容易成為攻擊目標，或者它們會與政府合作，以不那麼致命的方式針對個人，其中最明顯的就是監視他們的通信。



格里梅爾曼表示，“以色列政府已經被指控基本上將NSO集團的間諜軟件用作私有情報服務，事實上，就在本周，蘋果公司因擔心其安全機密洩露而撤銷了針對NSO集團的訴訟。”



“這令人深感不安，公民不應該允許他們的政府將消費者技術武器化。”



蘋果、三星、華為、小米和LG均未立即回應置評要求。



亞利桑那州立大學社會創新未來學院教授安德魯·梅納德表示，這些攻擊必將改變人們對個人電子產品的看法，“從絕對安全的設備轉變為可能被利用并造成嚴重傷害的設備”。



梅納德表示，“我不會感到意外的是，這將導致人們越來越懷疑其日常使用的設備是否安全，并對此充滿焦慮，而大型公司也將付出認真的努力來向客戶保證這些設備的安全性。”



“這些襲擊還產生了許多更為廣泛的影響。在9月17日之前，使用個人設備消滅特定人群的想法并不屬於全球問題。而現在，這已經是了。”



黎巴嫩各地發生無綫電設備爆炸事件



雖然以色列的支持者和批評者在這些襲擊是否應被視為針對軍事目標的有差別打擊，還是被視為將平民置於危險之下的魯莽行為的問題上產生了衝突，但是這些爆炸事件仍引發了關於其他行為者可能從此類策略中汲取靈感的討論。



哈加尼表示，雖然大多數行為者很難實施此類襲擊，但他們提出了確保“非國家行為者不會以這種方式利用供應鏈的必要性，因為非國家行為者的道德界限可能很低”。



亞利桑那州立大學教授梅納德表示，非國家武裝團體可能會將這種策略視為“制造恐懼并推動其議程的可行方法”。



他還表示，“實際上，一種新型恐怖活動的大門已經敞開——人們面臨著口袋里的設備或者孩子手上的設備成為破壞者的可能性。”



“對此的反駁意見是，將現有的手機作為武器的代價仍然可能非常高昂且具有挑戰性。但是現在，這個想法已經出現，那麼這種可能性就很可能會進一步上升。”