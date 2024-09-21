海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇即將舉行

第三屆海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇論文集（主辦方供圖） 中評社福州9月21日電（記者 李子寧）“民族要復興，鄉村必振興”。推動鄉村全面振興與海峽兩岸融合發展，關鍵在人。黨的二十大報告明確指出：要“全面推進鄉村振興”，扎實推進鄉村產業、人才、文化、生態與組織振興；還要“繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展”。今年7月舉行的中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，明確要求：要“完善城鄉融合發展體制機制”，包括“培育鄉村新產業新業態”“健全推動鄉村全面振興長效機制”；還要“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展”。



2023年9月12日，中共中央、國務院正式發布實施的《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，也明確要求：要加快建設台胞台企登陸第一家園、深化閩台社會人文交流；要促進閩台經貿深度融合，包括促進台灣農漁業和中小企業在閩發展。大力推動鄉村人才振興和深化兩岸人員交流交往與融合發展，不僅是推進鄉村全面振興的迫切需要，也是加快兩岸融合發展示範區建設的重要路徑和現實選擇。



在以上《意見》發布和實施一周年之際，由閩江學院牽頭主辦的“第三屆海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇”，將於9月22日、第七個中國農民豐收節，在福建省福州市閩江學院舉行；論壇以“海峽兩岸鄉村融合發展與人才振興”為主題，由閩江學院鄉村振興研究院、海峽兩岸鄉建鄉創發展研究院承辦，中評智庫基金會、廈門大學台灣研究院、閩江學院海峽兩岸融合發展研究院、閩江學院經濟與管理學院協辦。論壇設有主旨演講、典型發言、平行論壇等環節，重點圍繞“深化兩岸鄉村人才交流，推進融合發展示範區建設”等內容，分“兩岸鄉村人才振興”“兩岸鄉村融合發展”“鄉村人才引育留用”“兩岸鄉村全面振興”等專題展開較深入研討，努力匯聚兩岸專家學者、政府官員和鄉村振興一線實踐者等多方智慧；既及時總結、充分交流、廣泛共享海峽兩岸在鄉村人才引育留用、鄉村人才振興及其交流合作、鄉村治理與可持續發展等方面的成功做法與經驗，共商共議海峽兩岸鄉村融合發展與全面振興大計，為推進和深化城鄉融合發展與兩岸融合發展示範區建設等貢獻智慧與力量



據瞭解，2022年12月，成功舉辦了首屆海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇，並正式出版《海峽兩岸鄉村融合發展理論與實踐》一書；2023年9月23日，又成功舉辦了以“深化鄉村產業合作·推進兩岸融合發展”為主題的第二屆海峽兩岸鄉村融合發展閩江論壇，並編輯出版《海峽兩岸鄉村融合發展與產業振興》一書。本屆論壇意在更好應對海峽兩岸融合發展和鄉村振興的新情況、新問題、新任務和新境界，通過深入調研、潛心鑽研和交流研討，更好匯聚各方人才與智慧，助力學校相關學科的發展與應用型人才的培養，為扎實推動鄉村全面振興和兩岸融合發展示範區建設提供理論指導與實踐參考。

