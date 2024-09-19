國台辦：賴當局練兵備“獨”　必將自取滅亡

中評社北京9月19日電／據國台辦網站消息，9月19日，國務院台辦發言人陳斌華答記者問。



問：美國防部安全合作局近日宣布向中國台灣地區出售價值約2.28億美元的軍售項目。民進黨當局稱，這有助於台灣提升自我防衛能力及“不對稱戰力”。對此有何評論?



答：中美建交的基礎是一個中國原則，即美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認世界上衹有一個中國、台灣是中國的一部分；前提是美國政府接受中方提出的“斷交、撤軍、廢約”建交三原則。美方一而再、再而三向中國台灣地區出售武器，嚴重違背中美建交原則，嚴重違反中美三個聯合公報特別是“八·一七公報”的規定，嚴重侵犯中國的主權和安全利益。外交部已予以強烈譴責、表示堅決反對，並宣布對9家美國軍工企業實施制裁。我們對此表示堅決支持，敦促美方立即停止武裝台灣，立即停止向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動兌現不支持“台獨”的承諾。



“台獨”與台海和平水火不容，是台海和平穩定的最大威脅，是亞太地區和平穩定的主要亂源。賴清德當局上台以來，頑固堅持“台獨”分裂立場，妄圖“以武謀獨”、“以武拒統”，不斷升高兩岸對立對抗，不斷向外部勢力獻媚求援，不斷窮兵黷武、練兵備“獨”。廣大台灣同胞要認清賴清德當局名為“護台”實質“害台”的本質，認清“台獨”必然引戰的危險，堅決反對、制止其所作所為。



我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，粉碎“台獨”挑釁和外部勢力干涉。任何人、任何勢力不要妄想我們會吞下損害國家主權、安全、發展利益的苦果。正告賴清德當局，不要誤判形勢，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡。