許雨婕答中評：兩岸互補，共建全球化市場

海峽之星產業加速器總經理許雨婕接受採訪（中評社 姜寧攝） 中評社北京9月20日電（助理記者 李婷萱）9月19日上午，第27屆京台科技論壇在北京經濟技術開發區開幕，來自兩岸科技產業界相關人士、公協會負責人、企業家及台商代表等近500人參加。



“我們海峽之星產業加速器目前已經在兩岸科技創新中心落地，並引進優質的台資企業、高科技企業項目在這個平台落地，目前我們已經引進了半導體、生物醫療、新一代信息技術等等相關的企業，這些企業來到北京拓展市場、進行在地生產。”大會期間，海峽之星產業加速器總經理許雨婕接受了記者採訪。據瞭解，兩岸科技創新中心是京台科技論壇創新發展的重要成果。2023年9月，在第26屆京台科技論壇上，全國首個“兩岸科技創新中心”正式揭牌並落地在北京經開區，打造了面向兩岸科技企業的創新融合發展綜合服務平台，助力台灣優質企業、優秀人才、創新團隊獲得更好發展。



在談到兩岸在科技領域的創新與合作有什麼亮點、面臨怎樣的挑戰時，許雨婕表示，“我們希望兩岸可以更加攜手並進。兩岸之間有很大的互補性，台灣的技術、供應鏈體系相對都比較成熟，可以和大陸的廣闊市場進行聯結，在技術與市場上，兩岸可以互補互通”。



許雨婕還表示，“現在台灣是一個很好的試驗場地，我們已經做好了前期的技術研發、市場建設，目前已經有了一定基礎條件，讓產業在大陸市場繼續擴大，甚至可以不止在大陸市場發展，我們可以和‘一帶一路’、企業出海的一些國家政策相搭配，兩岸共同打造一個全球化市場。”



京台科技論壇創辦於1998年，連續二十六年在京台兩地舉辦大型活動，已成為兩岸重要的經貿交流合作平台、科技創新引領平台和融合發展展示平台。26年來，論壇秉持“專業高端、特色實效、互利共贏”的原則，緊跟兩岸關係大局和京台經濟社會發展需要，舉辦峰會、專題論壇、科學技術交流、科技成果展示、參觀考察等系列交流活動，促進了兩岸經濟、科技界交流合作與科技成果轉化。