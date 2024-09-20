快評：挑戰聯大2758號決議　必有政治後果

中評社快評／聯合國未來峰會、第79屆聯合國大會一般性辯論即將在本月22日起舉行。民進黨當局、綠營側翼媒體近日串聯打“聯合國2758號決議不涉台”議題，民進黨黨團擬於“立法院”提案，進行“台獨”政治操作，並藉機抹紅在野黨。



過去多年，每逢聯合國大會舉行前夕，民進黨當局總會推動所謂參與聯合國活動，曲解、挑戰聯大第2758號決議，宣稱該決議“與台灣無關”，“中國無權在聯合國體系代表台灣”等等。今次，民進黨當局還試圖在“立法院”提案，要發動表決，否定台灣是中國一部分的事實。



聯大第2758號決議是體現一個中國原則的政治文件，國際實踐充分證實其法律效力，任何曲解其權威性與有效性的言行既是無知的，也是惡意的，終歸是徒勞的。民進黨當局曲解、挑戰聯大第2758號決議，是十分危險的謀“獨”挑釁，必有政治後果。



大陸財政部18日發布中止兩岸ECFA第三波關稅減讓項目。台灣前“立委”郭正亮認為，這是大陸對民進黨當局曲解、挑戰聯大第2758號決議作出的反擊。不僅如此，台灣的國際空間將會越縮越小，越來越多的國家與中國大陸的雙邊聲明、多邊聲明中，在支持一個中國的表述上都會加上“台灣是中國的一部分”。



大陸反擊“台獨”挑釁的手段不衹有經濟的、外交的，還有軍事的、法律的，等等。奉勸民進黨當局停止曲解、挑戰聯大第2758號決議，停止推動所謂參與聯合國活動，否則必有政治後果，必遭重手反擊，跳得越高，摔得越慘！