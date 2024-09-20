2024京台金融合作論壇舉辦

活動現場（中評社 李婷萱攝） 中評社北京9月20日電（助理記者 李婷萱）9月19日，2024京台金融合作論壇在京成功舉辦。本屆京台金融合作論壇作為第27屆京台科技論壇的分論壇之一，以“兩岸金融攜手，服務科技創新”為主題，邀請來自兩岸多位金融業界人士及專家學者出席，圍繞科技金融、綠色金融、養老金融等重點領域交流討論、分享觀點、凝聚共識，為進一步推動京台兩地金融高質量發展，貢獻更多的智慧和力量。



本屆論壇特別邀請到兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘到會指導。論壇由兩岸企業家峰會金融產業合作推進小組陸方副召集人黎曉宏，兩岸企業家峰會金融產業合作推進小組台方副召集人李紀珠主持；北京市副市長孫碩、兩岸企業家峰會金融產業合作推進小組陸方召集人李禮輝、兩岸企業家峰會台方金融產業合作推進小組台方召集人魏啟林發表致辭；北京市地方金融管理局局長聶傑英，台灣大學教授許嘉棟，北京基金業協會榮譽創會會長、厚朴投資董事長方風雷，北京大學光華管理學院教授、金融發展研究中心主任劉玉珍，北京綠色金融與可持續發展研究院院長馬駿，富邦金融控股股份有限公司風控長徐偉傑，國民養老保險股份有限公司總經理黃濤，台灣人壽副總經理楊欣枬等多位嘉賓發表主題演講。



孫碩副市長在致辭中指出，兩岸經濟互補性強，金融業合作空間廣闊。我們將繼續秉持“兩岸一家親”的理念，積極推動兩地金融業持續深化交流，夯實合作基礎，拓展創新合作領域，共建共享共贏，不斷推動兩地經濟金融高質量發展。



台方召集人魏啟林指出，大陸的金融科技相對發達，也為台灣金融業帶來刺激及啟發，而兩岸科技金融的合作絕不能忽略了人工智能——也就是AI這一新的科技浪潮我們意識到人工智能的時代已經來臨，但空有技術卻沒有應用的場景以及產業的轉化，無法帶來實體經濟的價值。大陸擁有最大的人工智能應用場景、最多的用戶，為兩岸人工智能合作帶來了更多的想象，我們期待兩岸嘗試更多的人工智能金融服務的交流。



論壇還發布了兩項重要合作成果：北京台資企業協會與北京基金業協會簽約；京津冀地區共同發布對台青年金融機構實習崗位。



京台金融合作論壇自舉辦以來已成為兩岸金融交流對話、合作共贏的重要互動平台。北京將繼續優化營商環境，完善服務保障，為台資金融機構和企業在京落地展業創造更多的便利條件。