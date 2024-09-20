中評現場：兩岸醫療專家探討同創健康未來

論壇現場（中評社 海涵攝） 中評社北京9月20日電（記者 海涵）第27屆京台科技論壇9月19日下午舉行京台醫療大健康產業平行論壇。論壇由北京市衛生健康委員會指導，兩岸企業家峰會生技小組、海峽經濟科技合作中心、台灣中華華夏醫師協會、台灣全球大健康醫康養管理聯盟、北京市社區衛生協會主辦，主題為“攜手話智慧創新 同心創健康未來”。



兩岸企業家峰會生技小組大陸召集人劉謙、副召集人王立基，兩岸企業家峰會生技小組台灣副召集人蕭美齡，兩岸企業家峰會大陸方面張平副理事長、王憲副秘書長，海峽經濟科技合作中心副主任武光陶，台灣中華華夏醫師協會理事長陳志忠，全球大健康醫康養管理聯盟理事長洪志勲，北京經濟技術開發區管委會副主任傅大瑞，北京市衛生健康委員會二級巡視員鄭晉普，以及北京市台辦領導和兩岸醫療衛生健康領域的專家、學者、同仁80餘人參加論壇。北京市社區衛生協會王晨會長主持論壇。



論壇以“攜手話智慧創新 同心創健康未來”為主題，旨在促進京台兩地在醫療大健康產業領域的合作與交流。北京和台灣的6位學者，以創新領航衛生健康服務新發展、智能管理開拓醫療服務新模式、傳承創新促進中醫藥發展新局面未主題，圍繞科技創新助力健康中國建設、台灣私立醫療體系經營管理的發展、智慧賦能居家養老服務、台灣醫療管理制度研究與探索、從人工智能技術的發展看中醫現代化、數字化中醫與創新中國藥在腫瘤防治的現狀與未來等內容，共同探討醫療大健康領域的前沿技術和未來發展趨勢。



論壇上發布了海峽兩岸智慧醫療產業合作倡議。另外來自北京及台灣的6為專家，以新質生產力促進智慧醫療新合作為主題對話。就AI在醫療領域應用、幹細胞技術推廣兩岸合作的可能性進行了探討。論壇中的學術交流，為與會者提供獲取前沿信息，並與業界頂尖人士進行面對面互動交流的機會。為京台兩地的醫療衛生健康科技領域帶來新的機遇和發展動力，為促進兩岸醫療衛生、大健康產業合作貢獻積極力量。



本屆京台科技論壇由國務院台灣事務辦公室和北京市人民政府共同主辦，兩岸企業家峰會支持，北京市人民政府台灣事務辦公室和北京經濟技術開發區管委會共同承辦，北京市相關單位、兩岸科技創新中心和台灣區電機電子工業同業公會共同協辦，主題為“科技創新 融合發展”。兩岸科技產業界相關人士、公協會負責人、企業家及台商代表等近500人聚焦深化京台經貿科技交流與產業合作、引導支持台商台企融入首都高質量發展，共同探討深化兩岸融合發展的新路徑。