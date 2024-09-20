中國倡導“原子造福全球南方”理念

這是9月25日在奧地利維也納國際中心拍攝的國際原子能機構第67屆大會現場。（圖源：新華社） 中評社北京9月20日電／據新華社報導，9月19日，國際原子能機構第68屆大會以協商一致方式通過“77國集團和中國”共同提交的“加強國際原子能機構的技術合作活動”決議，其中首次寫入“全球南方”概念，強調機構秘書處支持成員國加強技術合作的重要性，敦促發達國家向發展中國家提供更多資源支持技術合作，促進“全球南方”國家和平利用原子能，加速實現可持續發展目標。



中國常駐國際原子能機構代表李鬆大使發言指出，機構技術合作決議對廣大發展中國家來講是最重要的決議之一。發展是解決當前所面臨的各種全球挑戰的關鍵，通過國際合作促進“全球南方”發展至關重要。在決議磋商過程中，中方提出“原子造福全球南方”理念，受到廣大發展中國家普遍歡迎。“原子造福全球南方”旨在凸顯“全球南方”國家在和平利用核能核技術領域更加迫切的需要，強調機構成員國共同致力於支持“全球南方”發展的重要積極意義。



李鬆表示，今年是中國加入國際原子能機構40周年，中國與機構40年成功合作見證了中國核工業發展壯大、與國際社會開放共享的進程。中方在本次大會期間宣布面向“全球南方”和世界各國開放12個核科研基礎設施，這是中方共促技術創新、共謀發展合作的重要國際公共產品。中國將以紀念加入機構40周年為契機，積極落實習近平主席提出的全球發展倡議，大力推進與機構和廣大成員國全方位合作，共享核能核技術發展經驗，為實現機構“原子用於和平與發展”宗旨貢獻更多力量。



“77國集團和中國”輪值主席國哥倫比亞代表在發言中指出，促進全球和平利用核技術、服務廣大發展中國家經濟社會發展是機構的職責使命。技術合作項目應充分滿足成員國特別是發展中國家的迫切需求。有關國家不應對發展中國家和平利用核技術，順利開展國際交流、合作和轉讓設置人為障礙。