李強：穩妥有序實施延遲法定退休年齡改革

9月19日，國務院召開實施漸進式延遲法定退休年齡工作動員部署視頻會議，中共中央政治局常委、國務院總理李強出席會議並講話。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席會議。（圖源：新華社） 中評社北京9月20日電／據新華社報導，9月19日，國務院召開實施漸進式延遲法定退休年齡工作動員部署視頻會議，中共中央政治局常委、國務院總理李強在會上強調，要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，穩妥有序實施漸進式延遲法定退休年齡改革，為推進中國式現代化提供重要支撐。



中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥，國務委員吳政隆出席會議。國務委員諶貽琴主持會議。



李強指出，實施漸進式延遲法定退休年齡改革，是黨中央從黨和國家事業全局出發作出的一項重大決策，是積極應對人口老齡化、促進人口高質量發展的客觀要求，是充分釋放人才紅利、助力中國式現代化的現實需要，是健全社會保障體系、更好保障和改善民生的重大舉措。各地區各部門要提高政治站位，把思想和行動統一到黨中央的決策部署上來，扎實做好改革實施工作，確保實現預期效果。



李強強調，要強化系統思維，把握改革重點，統籌抓好改革實施前的工作準備和實施後的政策執行，同步推進延遲退休年齡和完善保障措施，推動重點任務穩步有序落地。要堅持按“自願、彈性”原則執行好延遲退休政策，確保真實體現職工意願。要抓緊制定完善配套政策舉措，對需要與改革方案直接銜接的政策要盡可能早出台、早實施，對因法定退休年齡變化需要調整的政策要在充分評估後抓緊制定實施。要進一步加大政策支持和工作力度，有效解決群眾的現實關切。把擴大就業作為支撐改革推進的重要舉措來抓，落實和完善高校畢業生等青年就業政策，保障好勞動者權益。切實強化養老保障和服務，落實好提高城鄉居民和退休人員基本養老金政策，加大養老保險全國統籌調劑力度。增加就近就便的托育服務，降低生育養育教育負擔。