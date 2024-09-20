﻿烏軍襲擊俄軍火庫　爆炸烈度堪比地震

上圖：烏軍無人機襲擊俄羅斯托羅佩茨的軍火庫引發爆炸。下圖：軍火庫爆炸引起火災。圖源：路透社 中評社北京9月20日電／據大公報報導，綜合路透社、CNN報導：烏克蘭無人機17日夜間襲擊俄羅斯國防部位於特維爾州托羅佩茨的一個大型軍火庫，導致倉庫內約1.5萬噸彈藥爆炸，多棟建築起火，附近居民連夜撤離。俄羅斯衛生部稱，劇烈爆炸導致至少13人受傷。



烏方聲稱，這次襲擊由烏安全局和情報與特種作戰部隊實施，共部署超過100架無人機實施襲擊。該軍火庫存放了“伊斯坎德爾”彈道導彈、“托奇卡－U”導彈，以及制導航空炸彈和火炮彈藥等。



無人機襲擊導致的爆炸引發劇烈震動，地震監測站在“在俄羅斯西北部監測到2.5－2.8級的地震信號”。與此同時，NASA探測到托羅佩茨地區約14平方公里範圍內出現了強烈的熱源。



特維爾州州長魯德尼亞18日表示，無人機殘骸墜落引發火災，但局勢“已得到控制”。受影響居民已被疏散到鄰近普斯科夫地區的定居點。



路透社19日披露，過去一年多，部分印度軍火商出售的炮彈通過歐洲公司轉口至烏克蘭，變相援烏。



儘管俄羅斯就此向印方不止一次提出抗議，但印度政府並未出面阻止這類交易。



印度的進口武器有60%來自俄羅斯。2023財年，印度國防出口額超過25億美元。印度國防部長辛格8月時提出，希望到2029年將這一數字提高到60億美元左右。