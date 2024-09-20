美衰退近眉睫　聯儲重手減息

美國聯儲局大手減息半厘，反令市場對衰退恐慌情緒升溫。（大公報） 中評社香港9月20日電／大公報報導，美國重手減息半厘，可見經濟景況比市場預期更加糟糕，還有一個聯儲局說不出口的減息理由，相信是為了紓緩沉重的債務利息負擔，但貨幣政策轉向寬鬆，再次大舉放水，必然令債務惡化、美匯受挫，恐會加速引爆美債及美元危機。



美國經濟已經支撐不住，聯儲局面對現實開啟減息大門是市場意料中事，但大幅減息0.5厘則有點出乎意料之外，原因過往衹有在經濟、金融環境出現突變，才會緊急減息半厘，例如2020年新冠疫情衝擊經濟及2008年爆發金融海嘯。事實上，當前美股處於歷史高位，泡沫化嚴重，此時放寬信貸、掉頭減息是前所未見。因此，今次聯儲局重手減息極不尋常，反映美國經濟實際情況比預期惡劣，滑坡速度比預期急速，看來硬著陸危機已逼近眉睫。



減息半厘不尋常 市場掀恐慌



聯儲局大手減息半厘，華爾街股市呈現先升後跌，主要是大幅減息反令市場對衰退恐慌情緒升溫，投資者擔心美國經濟將在未來一兩個季度急速轉壞。



放水紓緩債務負擔 憂慮爆煲



聯儲局主席鮑威爾認為減息是基於通脹回落及穩定就業市場，但這些辯解卻十分牽強，尤其是近月核心消費物價仍在升溫，而失業率回升至4.2%，也不算太高。因此，令人懷疑聯儲局有可能掌握更多經濟衰退迅速逼近的證據，因而急急大幅減息，目前聯儲局委員普遍預期年內再減息0.5厘，聯邦基金利率將降到4.25至4.5厘。



除了打救經濟之外，相信聯儲局還有一個說不出口的減息理由，就是透過放水紓解債務利息支出負擔，以穩住美債市場。事實上，目前美國國債規模增加至35.3萬億美元，一年債務利息支出超逾萬億美元。

