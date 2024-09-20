鮑威爾︰減半厘不是常態　暗示或放慢減息

中評社香港9月20日電／大公報報導，美國聯邦儲備局雖然重手減息半厘，但由於主席鮑威爾在記者會上表示減息半厘不能視為常態，華爾街分析師因而認為鮑威爾是暗示不會激進減息。



在減息半厘後，鮑威爾出席記者會時表示，是一個好的和有力的開始，聯儲局仍然有彈性地實行對通脹和就業的使命，但他同時強調，無人可以認為大幅減息會成為日後的常態，若有需要時，聯儲局可以選擇較快、較慢地減息，又或是維持利率不變。在局方的預計中，並無急於減息的建議。假如經濟仍穩健，通脹仍持續，便可以更慢地實行放寬貨幣政策。



鮑威爾又解釋為何有需要大幅減息半厘，他認為在美國經濟仍然強勁時作出大幅減息的行動，目的是要保持美國經濟的增長動力，尤其是目前勞工市場危機正不斷增加。



降GDP估算 上調失業率預測



不過，雖然聯儲局公開市場委員會把今年美國國內生產總值的預期，由6月份的增長2.1%調低至最新的2%，同時亦把今年失業率由4%調高至4.4%，但是，鮑威爾在發言時指出，勞工市場實際上仍然穩健，而及時重手減息就是要保住這個形勢。



GraniteShares Advisors創辦人Will Rhind指出，從鮑威爾的言論來看，美國經濟基本上仍然表現良好，同時亦有信心就業市場可以避過失業率上升，與過去多次加息周期不同。



安永會計師行總經濟師Greg Daco則認為，鮑威爾今次的言論主要集中在對貨幣政策的重新調整，聯儲局並沒有既定的減息路徑，但Greg Daco指出，他認為鮑威爾今次言論最令市場失望的，是利率仍十分取決於數據的表現，他本人希望看到的，是鮑威爾能夠提供更切實的前景預測。



至於Threadneedle Ventures的創辦人Ann Berry亦認為，她對鮑威爾的言論感到失望的是，並沒有人問及為何聯儲局仍然參考滯後的數據，而不參考最新的和不同的數據。



不過，Greg Daco亦樂見今次重手減息半厘後，市場未有太大的反應，因為聯儲局一般的政策，都是符合市場在結果公布前數天的預期，假如聯儲局今次減息的幅度小於市場估計，美國的債息便可能會急升，刺激按揭利率、消費者利率、汽車貸款利率急升，對經濟反而造成打擊。