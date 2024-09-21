台胞答中評：兩岸合作應取長補短

台灣科技大學信息管理系特聘教授盧希鵬（中評社 李婷萱攝） 中評社北京9月21日電（實習記者 姜寧）9月19日上午，第27屆京台科技論壇在北京經濟技術開發區開幕。來自兩岸科技產業界相關人士、公協會負責人、企業家及台商代表等參加。開幕式後，台灣科技大學信息管理系特聘教授盧希鵬在回答中評社記者提問時表示，兩岸的交流合作應做到取長補短，各自發揮自身的優勢。



盧希鵬表示，在推動大陸企業和台商的交流合作上，取長補短非常重要。兩岸各自擁有獨特的優勢，尤其是台灣，作為多元文化的交匯點，極為期望能夠充分展現和利用自身的優勢。“這一次京台科技論壇上大能源、大健康及金融領域的合作發展就做的非常好”，他說。尤其在數據科技方面，不僅新能源的管理依賴於數據科技，金融領域的信用評估和大健康領域的跟蹤研究同樣離不開該技術的支持。



盧希鵬也指出，兩岸人民共享相同的文化、語言和歷史淵源，這為雙方的合作提供了堅實的基礎。通過加強合作，兩岸可以共同開拓國際市場，實現互利共贏。他高度評價了京台科技論壇對兩岸合作發展起的作用，為大陸企業和台商在商業模式和技術研發創新上提供充分合作的平台。



京台科技論壇創辦於1998年，連續二十六年在京台兩地舉辦大型活動，已成為兩岸重要的經貿交流合作平台、科技創新引領平台和融合發展展示平台。本屆論壇主題為“科技創新 融合發展”，聚焦深化京台經貿科技交流與產業合作，引導支持台商台企融入首都高質量發展，共同探討深化兩岸融合發展的新路徑。

