借貸成本降　萊坊料明年香港樓價升3%

中評社香港9月20日電／大公報報導，本港樓市近年飽受高息環境打擊，隨著美國啟動減息周期，樓市能否重燃希望？回顧2000年以來，聯儲局曾啟動3輪減息周期，本港樓價期內錄得兩跌一升。經歷逾2年的加息周期終畫上句號，美突然大手減息半厘，為今輪減息周期揭開序幕。業界普遍相信，降低借貸成本可刺激經濟，帶旺樓市，惟翻查數據，踏入2000年以來，美國3輪減息周期之中，本港樓價有2次錄得下跌。



第一個減息周期由2001年1月展開，至2003年6月結束，當時科網泡沫爆破，為刺激經濟，美國於2年半之間共減息逾5厘，不過，當時本港經濟受股市泡沫爆破及“沙士”夾擊，樓價指數在這個減息周期之中，累計下跌約27%，反映本港主要樓價走勢的中原城市領先指數CCL於2003年6月跌至衹有32.67點。



第二次減息周期是2007年9月至2008年底，美國聯儲局為應對次按危機，合共減息逾5厘，當時美國更採取量化寬鬆措施，隨著印鈔機啟動，市場資金氾濫，大量熱錢流入亞洲，港樓價期內錄得15%升幅。



CCL高峰至今累跌24%



最近一次減息周期為2019年7月至2020年3月，聯儲局共減息5次，降息2.25厘，惟中美爆發貿易戰，其間本港樓價跌約4.2%。



回顧今次美國加息周期，由2022年3月中啟動，累計加息11次共達5.25厘，本港雖然只加息0.875厘，但樓市價量齊跌。中原城市領先指數CCL由2022年3月上旬178.72點，下跌至最新136.66點，短短21個月大跌24%。



萊坊高級董事、大中華區研究及咨詢部主管王兆麒認為，自2022年起實際按息已累積一定升幅，短期內市場缺乏充足的購買力，料樓價短期內仍受壓，特別是二手樓，因今年餘下時間新盤將繼續以優惠促銷，吸引買家入市。隨著高息負面因素紓緩，投資者重投地產市場，他預計下季樓價谷底徘徊，全年跌約5%，明年樓市基調比今年好，惟貨尾量仍偏高，預計樓價僅升約3%。